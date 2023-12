GitLab Duo, Yapay Zekayla Geliştirilmiş Sohbet ve Kod Önerileri Kazanıyor

GitLab yapay zeka cephaneliği, Kod Açıklaması, Güvenlik Açığı Özeti ve Önerilen İnceleyiciler de dahil olmak üzere 14 güçlü yapay zeka işleviyle zenginleştirilmiş kapsamlı bir platform olan GitLab Duo eklenen ek özelliklerle güçlenmeye devam ediyor.

Firma tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, kodlayıcıların zamanlarının yalnızca dörtte birini kod yazmak için kullandığını, geri kalanının ise yardımcı geliştirme görevleri tarafından tüketildiğini ortaya koyuyor. GitLab Duo yazılım geliştirme yaşam döngüsünün katılımcılarını kolaylaştırılmış ve otomatikleştirilmiş işlevlerle donatarak üretkenliği artırmayı ve süreç süresini kısaltmayı vaat ediyor.

En son sürüm, Sohbet işlevinin beta sürümünün ve Kod Önerilerinin geniş erişilebilirliğinin müjdesini veriyor.

Yenilikçi asistan GitLab Duo Chat, mühendislik ekiplerinin kodlarını daha iyi incelemelerine yardımcı olmak, oturum planlamaya yardımcı olmak, güvenlik kusurlarını anlamak ve onarmak, Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD) hattı sorunlarını gidermek ve birleştirme isteklerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. diğer görevlerin yanı sıra. Yapay zeka destekli sohbet işlevi şu anda GitLab 16.6 sürümünde deneme amaçlı olarak mevcuttur.

GitLab Ürün Sorumlusu David DeSanto, yapay zekayı yalnızca kod oluşturmanın ötesinde dağıtmanın önemini vurguladı. GitLab Duo Chat yazılım geliştirme yaşam döngüsünün çeşitli alanlarında yapay zekanın sınırlarını zorlama, güvenliği, verimliliği ve DevSecOps ekiplerinin işbirliğini artırma konusundaki kararlılığımızı ve çabamızı simgelediğini belirtti.

GitLab Duo eklenen bir diğer değer olan Kod Önerileri, kod oluşturma ve güncelleme sürecinde devrim yaratacak şekilde ayarlanmıştır. Yapay zeka destekli bir yazılım geliştirme yaşam döngüsünü etkinleştiren bu özellik, Aralık ayında kullanıma sunulması planlanan önümüzdeki GitLab 16.7 yinelemesinde genel sürüm için ayarlandı."

Redmonk'un tanınmış analistlerinden Kate Holterhoff, geliştirici topluluğunun GitLab's Duo Code Suggestions özelliğine yönelik beklentisini dile getirdi. GitLab Duo gibi kod asistanlarının sunduğu üretkenlik ve verimlilik artışı, RedMonk'ta etkileşimde bulunduğumuz geliştiriciler arasında büyük ilgi görüyor. Yapay zeka destekli bu yükseltmelerin dahil edilmesinin, dijitalleştirilmiş bir yazılım geliştirme yaşam döngüsünü deneyimleme seçeneklerini genişlettiğini belirtti.

