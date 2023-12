GitLab Duo krijgt AI-verbeterde chat- en codesuggesties

Het AI-arsenaal van GitLab blijft zich versterken met de introductie van extra functies voor GitLab Duo, een uitgebreid platform verrijkt met 14 krachtige kunstmatige intelligentie-functies, waaronder code-uitleg, samenvatting van de kwetsbaarheden en voorgestelde reviewers.

Uit een inzichtelijk onderzoek van het bedrijf blijkt dat programmeurs slechts een kwart van hun tijd besteden aan het schrijven van code, terwijl de rest wordt besteed aan aanvullende ontwikkelingstaken. Door de deelnemers aan de softwareontwikkelingslevenscyclus uit te rusten met gestroomlijnde en geautomatiseerde functionaliteiten, belooft GitLab Duo de productiviteit te verbeteren en de procestijd te verkorten.

De nieuwste release luidt de bètaversie van de chatfunctionaliteit en de brede toegankelijkheid van codesuggesties in.

De innovatieve assistent, GitLab Duo Chat, is ontworpen om technische teams te helpen hun code beter te onderzoeken, te helpen bij planningssessies, beveiligingsfouten te begrijpen en te repareren, problemen met de Continuous Integration en Continuous Deployment (CI/CD) pipeline op te lossen en te helpen bij samenvoegverzoeken. onder andere taken. De AI-aangedreven chatfunctionaliteit is momenteel beschikbaar voor experimenten in de GitLab 16.6 editie.

David DeSanto, Chief Product Officer bij GitLab, benadrukte het belang van de inzet van AI die verder gaat dan alleen het maken van code. GitLab Duo Chat symboliseert onze toewijding en drive om de grenzen van AI te verleggen op verschillende gebieden van de levenscyclus van softwareontwikkeling, waardoor de beveiliging, efficiëntie en de samenwerking van DevSecOps-teams escaleren, aldus hij.

Code Suggestions, een andere toegevoegde waarde aan GitLab Duo, zal een revolutie teweegbrengen in het proces van codecreatie en -updates. De functie maakt een door AI aangedreven levenscyclus van softwareontwikkeling mogelijk en zal algemeen worden uitgebracht in de komende GitLab 16.7 iteratie, gepland voor een uitrol in december."

Kate Holterhoff, een gerenommeerd analist bij Redmonk, uitte de verwachting in de ontwikkelaarsgemeenschap voor GitLab's Duo Code Suggestions functie. De productiviteits- en efficiëntieverbetering die codeassistenten zoals GitLab Duo bieden, wekt enthousiaste belangstelling onder de ontwikkelaars waarmee we bij RedMonk communiceren. De opname van deze door AI aangedreven upgrades vergroot de mogelijkheden voor het ervaren van een gedigitaliseerde levenscyclus van softwareontwikkeling, zei ze.

