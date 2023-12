GitLab Duo 获得人工智能增强的聊天和代码建议

GitLab的人工智能武器库不断增强, GitLab Duo引入了更多功能,这是一个综合平台,丰富了 14 种强大的人工智能功能,包括代码解释、漏洞摘要和建议审阅者。

该公司进行的一项富有洞察力的调查显示,程序员只用四分之一的时间来编写代码,其余时间则用于辅助开发任务。通过为软件开发生命周期的参与者配备简化和自动化的功能, GitLab Duo承诺提高生产力并减少流程时间。

最新版本预示着聊天功能的测试版和代码建议的广泛可访问性。

创新的助手GitLab Duo Chat旨在帮助工程团队更好地审查代码、协助规划会议、理解和修复安全缺陷、解决持续集成和持续部署 (CI/CD) 管道问题以及协助合并请求,除其他任务外。 AI 驱动的聊天功能目前可在GitLab 16.6版本中进行实验。

GitLab首席产品官 David DeSanto 强调了部署人工智能不仅仅是代码创建的重要性。他评论道, GitLab Duo Chat象征着我们致力于推动 AI 跨越软件开发生命周期各个领域的界限、提升安全性、效率和 DevSecOps 团队协作的承诺和动力。

代码建议是GitLab Duo的另一个增值功能,它将彻底改变代码创建和更新的过程。该功能支持人工智能驱动的软件开发生命周期,将在即将发布的GitLab 16.7迭代中全面发布,计划于 12 月推出。”

Redmonk 的知名分析师 Kate Holterhoff 表达了开发者社区对GitLab's Duo Code Suggestions功能的期待。像GitLab Duo这样的代码助手所提供的生产力和效率提升,引起了我们在 RedMonk 互动的开发人员的浓厚兴趣。她表示,这些人工智能驱动的升级的加入拓宽了体验数字化软件开发生命周期的选择。

