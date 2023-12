GitLab Duo zyskuje czat i sugestie dotyczące kodu wzmocnione sztuczną inteligencją

Arsenał sztucznej inteligencji GitLab stale się wzmacnia dzięki wprowadzeniu dodatkowych funkcji do GitLab Duo, kompleksowej platformy wzbogaconej o 14 potężnych funkcji sztucznej inteligencji, w tym objaśnianie kodu, podsumowanie luk w zabezpieczeniach i sugerowani recenzenci.

Wnikliwa ankieta przeprowadzona przez firmę pokazuje, że programiści poświęcają tylko jedną czwartą swojego czasu na pisanie kodu, a resztę poświęcają na dodatkowe zadania programistyczne. Wyposażając uczestników cyklu życia oprogramowania w usprawnione i zautomatyzowane funkcjonalności, GitLab Duo obiecuje zwiększyć produktywność i skrócić czas procesu.

Najnowsza wersja zapowiada wersję beta funkcji Czat i szeroką dostępność Sugestii Kodów.

Innowacyjny asystent GitLab Duo Chat został opracowany, aby pomóc zespołom inżynierskim lepiej analizować kod, pomagać w planowaniu sesji, rozumieć i naprawiać luki w zabezpieczeniach, rozwiązywać problemy z potokiem ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) oraz pomagać w żądaniach scalania, wśród innych zadań. Funkcja czatu oparta na sztucznej inteligencji jest obecnie dostępna do eksperymentów w wersji GitLab 16.6.

David DeSanto, dyrektor ds. produktów w GitLab, podkreślił znaczenie wdrożenia sztucznej inteligencji wykraczającej poza zwykłe tworzenie kodu. GitLab Duo Chat symbolizuje nasze zaangażowanie i dążenie do przesuwania granic sztucznej inteligencji w różnych obszarach cyklu życia oprogramowania, eskalacji bezpieczeństwa, wydajności i współpracy zespołów DevSecOps, skomentował.

Code Sugestions, kolejna wartość dodana do GitLab Duo, ma zrewolucjonizować proces tworzenia i aktualizacji kodu. Umożliwiając cykl życia oprogramowania oparty na sztucznej inteligencji, funkcja ta zostanie ogólnie udostępniona w nadchodzącej iteracji GitLab 16.7, której wdrożenie zaplanowano na grudzień.”

Kate Holterhoff, renomowana analityk w Redmonk, wyraziła oczekiwanie społeczności programistów na funkcję GitLab's Duo Code Suggestions. Zwiększenie produktywności i wydajności oferowane przez asystentów kodu, takich jak GitLab Duo, wzbudza entuzjastyczne zainteresowanie wśród programistów, z którymi współpracujemy w RedMonk. Stwierdziła, że ​​włączenie tych aktualizacji opartych na sztucznej inteligencji poszerza możliwości korzystania z cyfrowego cyklu życia oprogramowania.

