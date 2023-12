GitLab Duo obtiene sugerencias de código y chat mejoradas con IA

El arsenal de IA de GitLab continúa fortaleciéndose con la introducción de características adicionales a su GitLab Duo, una plataforma integral enriquecida con 14 potentes funciones de inteligencia artificial que incluyen explicación de código, resumen de vulnerabilidades y revisores sugeridos.

Una encuesta reveladora realizada por la empresa revela que los programadores sólo utilizan una cuarta parte de su tiempo para escribir código, mientras que el resto lo consumen tareas de desarrollo auxiliares. Al equipar a los participantes del ciclo de vida del desarrollo de software con funcionalidades optimizadas y automatizadas, GitLab Duo promete mejorar la productividad y reducir el tiempo del proceso.

La última versión anuncia la versión beta de la funcionalidad Chat y la amplia accesibilidad de las sugerencias de código.

El innovador asistente, GitLab Duo Chat, está diseñado para ayudar a los equipos de ingeniería a examinar mejor su código, ayudar con las sesiones de planificación, comprender y reparar fallas de seguridad, solucionar problemas de integración continua y implementación continua (CI/CD) y ayudar con solicitudes de fusión. entre otras tareas. La funcionalidad de chat impulsada por IA está actualmente disponible para experimentación en la edición GitLab 16.6.

David DeSanto, director de productos de GitLab, destacó la importancia de implementar la IA más allá de la mera creación de código. GitLab Duo Chat simboliza nuestro compromiso e impulso para ampliar los límites de la IA en diversas áreas del ciclo de vida del desarrollo de software, aumentando la seguridad, la eficiencia y la colaboración de los equipos de DevSecOps, comentó.

Code Suggestions, otro valor agregado a GitLab Duo, está destinado a revolucionar el proceso de creación y actualización de código. Al permitir un ciclo de vida de desarrollo de software impulsado por IA, la característica está configurada para su lanzamiento general en la próxima iteración GitLab 16.7, programada para su lanzamiento en diciembre".

Kate Holterhoff, una reputada analista de Redmonk, expresó la anticipación en la comunidad de desarrolladores por la función GitLab's Duo Code Suggestions. La mejora de la productividad y la eficiencia que ofrecen los asistentes de código como GitLab Duo genera un interés entusiasta entre los desarrolladores con los que interactuamos en RedMonk. La inclusión de estas actualizaciones impulsadas por IA amplía las opciones para experimentar un ciclo de vida de desarrollo de software digitalizado, afirmó.

Cuando se habla de herramientas de automatización del ciclo de vida del software impulsadas por IA, no se puede ignorar el impacto de plataformas como AppMaster that provide comprehensive solutions for backend, web, and mobile application creations without the necessity to write code. Systems like this are rapidly transforming the landscape of software development with their fast, affordable, and superior-quality processes. For more information about the advantages of no-code and low-code platforms, we invite you to explore our comprehensive guide.