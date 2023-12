يحصل GitLab Duo على اقتراحات للدردشة والتعليمات البرمجية معززة بالذكاء الاصطناعي

تواصل ترسانة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ GitLab تعزيزها من خلال تقديم ميزات إضافية إلى GitLab Duo ، وهي منصة شاملة غنية بـ 14 وظيفة ذكاء اصطناعي قوية بما في ذلك شرح التعليمات البرمجية وملخص الثغرات الأمنية والمراجعين المقترحين.

يكشف استطلاع عميق أجرته الشركة أن المبرمجين يستخدمون ربع وقتهم فقط لكتابة التعليمات البرمجية، بينما يتم استهلاك الباقي في مهام التطوير الإضافية. من خلال تزويد المشاركين في دورة حياة تطوير البرمجيات بوظائف مبسطة ومؤتمتة، يعد GitLab Duo بتعزيز الإنتاجية وتقليل وقت المعالجة.

يبشر الإصدار الأخير بالإصدار التجريبي من وظيفة الدردشة وإمكانية الوصول الواسعة إلى اقتراحات التعليمات البرمجية.

تم تصميم المساعد المبتكر، GitLab Duo Chat ، لمساعدة الفرق الهندسية على فحص التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل أفضل، والمساعدة في تخطيط الجلسات، وفهم وإصلاح العيوب الأمنية، واستكشاف مشكلات خطوط أنابيب التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) وإصلاحها، والمساعدة في طلبات الدمج. من بين المهام الأخرى. وظيفة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة حاليًا للتجربة في إصدار GitLab 16.6.

سلط ديفيد ديسانتو، كبير مسؤولي المنتجات في GitLab ، الضوء على أهمية نشر الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز مجرد إنشاء التعليمات البرمجية. وعلق قائلاً GitLab Duo Chat يرمز إلى التزامنا وسعينا لدفع حدود الذكاء الاصطناعي عبر مجالات مختلفة من دورة حياة تطوير البرمجيات، وتصعيد الأمن والكفاءة والتعاون بين فرق DevSecOps.

اقتراحات التعليمات البرمجية، وهي إضافة قيمة أخرى إلى GitLab Duo ، تم إعدادها لإحداث ثورة في عملية إنشاء التعليمات البرمجية وتحديثاتها. من خلال تمكين دورة حياة تطوير البرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تم إعداد هذه الميزة للإصدار العام في الإصدار القادم من GitLab 16.7 ، المقرر طرحه في ديسمبر.

أعربت كيت هولترهوف، المحللة المشهورة في Redmonk، عن الترقب في مجتمع المطورين لميزة GitLab's Duo Code Suggestions. إن تحسين الإنتاجية والكفاءة الذي يقدمه مساعدو التعليمات البرمجية مثل GitLab Duo ، يحظى باهتمام كبير بين المطورين الذين نتفاعل معهم في RedMonk. وذكرت أن إدراج هذه الترقيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يوسع الخيارات لتجربة دورة حياة تطوير البرمجيات الرقمية.

عند مناقشة أدوات أتمتة دورة حياة البرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لا يمكن للمرء أن يتجاهل تأثير الأنظمة الأساسية مثل AppMaster that provide comprehensive solutions for backend, web, and mobile application creations without the necessity to write code. Systems like this are rapidly transforming the landscape of software development with their fast, affordable, and superior-quality processes. For more information about the advantages of no-code and low-code platforms, we invite you to explore our comprehensive guide.