GitLab Duo nhận được các đề xuất mã và trò chuyện được nâng cao bởi AI

Kho AI của GitLab tiếp tục được củng cố bằng việc giới thiệu các tính năng bổ sung cho GitLab Duo, một nền tảng toàn diện được làm giàu với 14 chức năng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ bao gồm Giải thích mã, Tóm tắt lỗ hổng và Người đánh giá được đề xuất.

Một cuộc khảo sát sâu sắc do công ty thực hiện cho thấy các lập trình viên chỉ sử dụng 1/4 thời gian của họ để viết mã, trong khi phần còn lại dành cho các nhiệm vụ phát triển phụ trợ. Bằng cách trang bị cho những người tham gia vòng đời phát triển phần mềm các chức năng tự động và hợp lý, GitLab Duo hứa hẹn sẽ nâng cao năng suất và giảm thời gian xử lý.

Bản phát hành mới nhất báo trước phiên bản beta của chức năng Trò chuyện và khả năng truy cập rộng rãi của Đề xuất mã.

Trợ lý đổi mới, GitLab Duo Chat, được thiết kế để giúp các nhóm kỹ thuật xem xét mã của họ tốt hơn, hỗ trợ các phiên lập kế hoạch, hiểu và sửa chữa các lỗi bảo mật, khắc phục sự cố về quy trình Tích hợp liên tục và Triển khai liên tục (CI/CD) cũng như hỗ trợ các yêu cầu hợp nhất, trong số các nhiệm vụ khác. Chức năng trò chuyện được hỗ trợ bởi AI hiện có sẵn để thử nghiệm trong phiên bản GitLab 16.6.

David DeSanto, Giám đốc sản phẩm tại GitLab, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai AI ngoài việc chỉ tạo mã. Ông nhận xét: GitLab Duo Chat tượng trưng cho cam kết và nỗ lực của chúng tôi nhằm vượt qua các ranh giới của AI trên các lĩnh vực khác nhau của vòng đời phát triển phần mềm, nâng cao tính bảo mật, hiệu quả và sự cộng tác của các nhóm DevSecOps.

Đề xuất mã, một giá trị bổ sung khác cho GitLab Duo, được thiết lập để cách mạng hóa quy trình tạo và cập nhật mã. Kích hoạt vòng đời phát triển phần mềm được hỗ trợ bởi AI, tính năng này được thiết lập để phát hành rộng rãi trong phiên bản GitLab 16.7 sắp tới, dự kiến ​​​​ra mắt vào tháng 12."

Kate Holterhoff, một nhà phân tích có uy tín tại Redmonk, bày tỏ sự mong đợi trong cộng đồng nhà phát triển đối với tính năng GitLab's Duo Code Suggestions. Khả năng nâng cao năng suất và hiệu quả mà các trợ lý mã như GitLab Duo mang lại đã thu hút được sự quan tâm nhiệt tình của các nhà phát triển mà chúng tôi tương tác tại RedMonk. Bà cho biết, việc đưa vào các bản nâng cấp hỗ trợ AI này sẽ mở rộng các tùy chọn để trải nghiệm vòng đời phát triển phần mềm được số hóa.

Khi thảo luận về các công cụ tự động hóa vòng đời phần mềm được hỗ trợ bởi AI, người ta không thể bỏ qua tác động của các nền tảng như AppMaster that provide comprehensive solutions for backend, web, and mobile application creations without the necessity to write code. Systems like this are rapidly transforming the landscape of software development with their fast, affordable, and superior-quality processes. For more information about the advantages of no-code and low-code platforms, we invite you to explore our comprehensive guide.