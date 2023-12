GitLab Duo bénéficie de suggestions de chat et de code améliorées par l'IA

L'arsenal d'IA de GitLab continue de se renforcer avec l'introduction de fonctionnalités supplémentaires à son GitLab Duo, une plate-forme complète enrichie de 14 puissantes fonctions d'intelligence artificielle, notamment l'explication du code, le résumé des vulnérabilités et les réviseurs suggérés.

Une enquête approfondie menée par l'entreprise révèle que les codeurs n'utilisent qu'un quart de leur temps pour écrire du code, le reste étant consacré à des tâches de développement auxiliaires. En équipant les participants au cycle de vie du développement logiciel de fonctionnalités rationalisées et automatisées, GitLab Duo promet d'améliorer la productivité et de réduire le temps de processus.

La dernière version annonce la version bêta de la fonctionnalité Chat et la large accessibilité des suggestions de code.

L'assistant innovant, GitLab Duo Chat, est conçu pour aider les équipes d'ingénierie à mieux examiner leur code, à planifier les sessions, à comprendre et à réparer les failles de sécurité, à résoudre les problèmes de pipeline d'intégration continue et de déploiement continu (CI/CD), et à faciliter les demandes de fusion. entre autres tâches. La fonctionnalité de chat basée sur l'IA est actuellement disponible pour expérimentation dans l'édition GitLab 16.6.

David DeSanto, directeur produit chez GitLab, a souligné l'importance du déploiement de l'IA au-delà de la simple création de code. GitLab Duo Chat symbolise notre engagement et notre volonté de repousser les limites de l'IA dans divers domaines du cycle de vie du développement logiciel, en renforçant la sécurité, l'efficacité et la collaboration des équipes DevSecOps, a-t-il commenté.

Les suggestions de code, une autre valeur ajoutée à GitLab Duo, devraient révolutionner le processus de création et de mise à jour de code. Permettant un cycle de vie de développement logiciel basé sur l'IA, la fonctionnalité est prévue pour une version générale dans la prochaine itération GitLab 16.7, prévue pour un déploiement en décembre. »

Kate Holterhoff, une analyste réputée chez Redmonk, a exprimé l'attente de la communauté des développeurs pour la fonctionnalité GitLab's Duo Code Suggestions. L'amélioration de la productivité et de l'efficacité offerte par les assistants de code comme GitLab Duo suscite un intérêt enthousiaste parmi les développeurs avec lesquels nous interagissons chez RedMonk. L'inclusion de ces mises à niveau basées sur l'IA élargit les options permettant de vivre un cycle de vie de développement logiciel numérisé, a-t-elle déclaré.

