GitLab Duo को AI-उन्नत चैट और कोड सुझाव प्राप्त हुए

GitLab का AI शस्त्रागार अपने GitLab Duo में अतिरिक्त सुविधाओं की शुरूआत के साथ मजबूत होना जारी रखता है, जो कोड स्पष्टीकरण, भेद्यता सारांश और सुझाए गए समीक्षकों सहित 14 शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यों से समृद्ध एक व्यापक मंच है।

फर्म द्वारा किए गए एक गहन सर्वेक्षण से पता चलता है कि कोडर्स अपने समय का केवल एक चौथाई हिस्सा कोड लिखने में उपयोग करते हैं, जबकि बाकी सहायक विकास कार्यों में खर्च हो जाता है। सॉफ़्टवेयर विकास जीवनचक्र के प्रतिभागियों को सुव्यवस्थित और स्वचालित कार्यक्षमताओं से लैस करके, GitLab Duo उत्पादकता बढ़ाने और प्रक्रिया समय को कम करने का वादा करता है।

नवीनतम रिलीज़ चैट कार्यक्षमता के बीटा संस्करण और कोड सुझावों की व्यापक पहुंच की शुरुआत करती है।

नवोन्मेषी सहायक, GitLab Duo Chat, इंजीनियरिंग टीमों को उनके कोड की बेहतर जांच करने, सत्रों की योजना बनाने में सहायता करने, सुरक्षा खामियों को समझने और सुधारने, सतत एकीकरण और सतत परिनियोजन (सीआई/सीडी) पाइपलाइन समस्याओं का निवारण करने और मर्ज अनुरोधों में सहायता करने के लिए तैयार किया गया है। अन्य कार्यों के बीच. AI-संचालित चैट कार्यक्षमता वर्तमान में GitLab 16.6 संस्करण में प्रयोग के लिए उपलब्ध है।

GitLab के मुख्य उत्पाद अधिकारी डेविड डेसेंटो ने केवल कोड निर्माण से परे एआई को तैनात करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने टिप्पणी की GitLab Duo Chat सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र के विभिन्न क्षेत्रों में AI की सीमाओं को आगे बढ़ाने, सुरक्षा, दक्षता और DevSecOps टीमों के सहयोग को बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता और ड्राइव का प्रतीक है।

कोड सुझाव, GitLab Duo का एक और मूल्यवर्धन, कोड निर्माण और अपडेट की प्रक्रिया में क्रांति लाने के लिए तैयार है। एआई-संचालित सॉफ़्टवेयर विकास जीवनचक्र को सक्षम करते हुए, यह सुविधा आगामी GitLab 16.7 पुनरावृत्ति में सामान्य रिलीज़ के लिए सेट की गई है, जो दिसंबर में रोलआउट के लिए निर्धारित है।"

रेडमोंक के एक प्रतिष्ठित विश्लेषक केट होल्टरहॉफ़ ने GitLab's Duo Code Suggestions सुविधा के लिए डेवलपर समुदाय में प्रत्याशा व्यक्त की। GitLab Duo जैसे कोड सहायक जो उत्पादकता और दक्षता वृद्धि प्रदान करते हैं, उन डेवलपर्स के बीच उत्साही रुचि पैदा करते हैं जिनके साथ हम RedMonk पर बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि इन एआई-संचालित अपग्रेड को शामिल करने से डिजीटल सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र का अनुभव करने के विकल्प बढ़ जाते हैं।

