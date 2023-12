GitLab Duo, AI로 강화된 채팅 및 코드 제안 제공

GitLab 의 AI 무기고는 코드 설명, 취약성 요약 및 제안된 검토자를 포함한 14가지 강력한 인공 지능 기능이 풍부한 포괄적인 플랫폼인 GitLab Duo 에 추가 기능을 도입하여 계속해서 강화되고 있습니다.

회사에서 실시한 통찰력 있는 조사에 따르면 코더는 코드 작성에 자신의 시간 중 4분의 1만 활용하고 나머지 시간은 보조 개발 작업에 사용하는 것으로 나타났습니다. 소프트웨어 개발 라이프사이클 참가자에게 간소화되고 자동화된 기능을 제공함으로써 GitLab Duo 생산성을 향상하고 프로세스 시간을 단축할 것을 약속합니다.

최신 릴리스에서는 채팅 기능의 베타 버전과 코드 제안의 광범위한 접근성을 예고합니다.

혁신적인 도우미인 GitLab Duo Chat 엔지니어링 팀이 코드를 더 잘 조사하고, 세션 계획을 지원하고, 보안 결함을 이해 및 복구하고, CI/CD(지속적 통합 및 지속적인 배포) 파이프라인 문제를 해결하고, 병합 요청을 지원할 수 있도록 고안되었습니다. 다른 작업 중에서. AI 기반 채팅 기능은 현재 GitLab 16.6 에디션에서 실험적으로 사용할 수 있습니다.

GitLab 의 최고 제품 책임자인 David DeSanto는 단순한 코드 생성을 넘어 AI 배포의 중요성을 강조했습니다. GitLab Duo Chat 소프트웨어 개발 수명주기의 다양한 영역에서 AI의 경계를 넓히고 보안, 효율성 및 DevSecOps 팀의 협업을 향상시키려는 우리의 헌신과 추진력을 상징한다고 그는 말했습니다.

GitLab Duo 의 또 다른 부가 가치인 코드 제안(Code Suggestions)은 코드 생성 및 업데이트 프로세스에 혁명을 일으킬 예정입니다. AI 기반 소프트웨어 개발 수명주기를 활성화하는 이 기능은 12월 출시 예정인 GitLab 16.7 반복에서 일반 릴리스로 설정되었습니다."

Redmonk의 유명한 분석가인 Kate Holterhoff는 개발자 커뮤니티에서 GitLab's Duo Code Suggestions 기능에 대한 기대를 표명했습니다. GitLab Duo 와 같은 코드 도우미가 제공하는 생산성 및 효율성 향상은 RedMonk에서 상호 작용하는 개발자들 사이에서 열렬한 관심을 불러일으킵니다. 이러한 AI 기반 업그레이드를 포함하면 디지털화된 소프트웨어 개발 수명주기를 경험할 수 있는 옵션이 넓어진다고 그녀는 말했습니다.

AI 기반 소프트웨어 라이프사이클 자동화 도구를 논의할 때 AppMaster that provide comprehensive solutions for backend, web, and mobile application creations without the necessity to write code. Systems like this are rapidly transforming the landscape of software development with their fast, affordable, and superior-quality processes. For more information about the advantages of no-code and low-code platforms, we invite you to explore our comprehensive guide.