GitLab Duo が AI で強化されたチャットとコードの提案を取得

GitLabの AI 兵器は、 GitLab Duoへの追加機能の導入により強化され続けています。これは、コードの説明、脆弱性の概要、推奨レビュー者を含む 14 の強力な人工知能機能が強化された包括的なプラットフォームです。

同社が実施した洞察力に富んだ調査によると、プログラマーは時間の 4 分の 1 しかコードを書くのに費やしておらず、残りは補助的な開発タスクに費やされていることが明らかになりました。ソフトウェア開発ライフサイクルの参加者に合理化され自動化された機能を提供することで、 GitLab Duo生産性を向上させ、プロセス時間を短縮することを約束します。

最新リリースでは、チャット機能のベータ版とコード提案の幅広いアクセス性を予告しています。

革新的なアシスタントであるGitLab Duo Chat 、エンジニアリング チームがコードをより精査し、セッションの計画を支援し、セキュリティ上の欠陥を理解し修復し、継続的インテグレーションおよび継続的デプロイメント (CI/CD) パイプラインの問題のトラブルシューティングを行い、マージ リクエストを支援するために考案されました。他のタスクの中でも。 AI を活用したチャット機能は現在、 GitLab 16.6エディションで実験的に利用できます。

GitLabの最高製品責任者である David DeSanto 氏は、単なるコード作成を超えて AI を導入することの重要性を強調しました。 GitLab Duo Chatソフトウェア開発ライフサイクルのさまざまな領域にわたって AI の限界を押し広げ、セキュリティ、効率性、DevSecOps チームのコラボレーションを強化するという当社の取り組みと推進力を象徴していると同氏はコメントしました。

GitLab Duoのもう 1 つの付加価値である Code Suggestions は、コードの作成と更新のプロセスに革命をもたらすように設定されています。 AI を活用したソフトウェア開発ライフサイクルを可能にするこの機能は、12 月にロールアウト予定の次期GitLab 16.7イテレーションで一般リリースされる予定です。」

Redmonk の高名なアナリストである Kate Holterhoff 氏は、 GitLab's Duo Code Suggestions機能に対する開発者コミュニティの期待を表明しました。 GitLab Duoのようなコード アシスタントが提供する生産性と効率の向上は、RedMonk でやり取りする開発者の間で熱狂的な関心を集めています。これらの AI を活用したアップグレードを組み込むことで、デジタル化されたソフトウェア開発ライフサイクルを体験するための選択肢が広がると彼女は述べました。

