GitLab Duo ได้รับการแชทและข้อเสนอแนะโค้ดที่ปรับปรุงด้วย AI

คลังแสง AI ของ GitLab ยังคงเสริมกำลังด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์เพิ่มเติมให้กับ GitLab Duo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมที่เสริมสมรรถนะด้วยฟังก์ชันปัญญาประดิษฐ์อันทรงพลัง 14 ฟังก์ชัน รวมถึงคำอธิบายโค้ด สรุปช่องโหว่ และผู้ตรวจสอบที่แนะนำ

การสำรวจเชิงลึกที่จัดทำโดยบริษัทเผยให้เห็นว่าผู้เขียนโค้ดใช้เวลาเพียงหนึ่งในสี่ในการเขียนโค้ด ในขณะที่ส่วนที่เหลือถูกใช้ไปโดยงานพัฒนาเสริม ด้วยการจัดเตรียมผู้เข้าร่วมวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่คล่องตัวและเป็นอัตโนมัติ GitLab Duo สัญญาว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดเวลาในกระบวนการ

รุ่นล่าสุดประกาศถึงเวอร์ชันเบต้าของฟังก์ชันการแชทและการเข้าถึงคำแนะนำโค้ดในวงกว้าง

GitLab Duo Chat ผู้ช่วยเชิงนวัตกรรม ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวิศวกรรมตรวจสอบโค้ดได้ดีขึ้น ช่วยเหลือในเซสชันการวางแผน ทำความเข้าใจและซ่อมแซมข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย แก้ไขปัญหาไปป์ไลน์การผสานรวมอย่างต่อเนื่องและการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง (CI/CD) และช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอรวม ท่ามกลางงานอื่น ๆ ขณะนี้ฟังก์ชันการแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานสำหรับการทดลองในรุ่น GitLab 16.6

David DeSanto ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ GitLab เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับใช้ AI นอกเหนือจากการสร้างโค้ดเท่านั้น GitLab Duo Chat เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของเราและแรงผลักดันในการผลักดันขอบเขตของ AI ในด้านต่างๆ ของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันของทีม DevSecOps เขาแสดงความคิดเห็น

Code Suggestions อีกหนึ่งมูลค่าเพิ่มของ GitLab Duo ได้รับการตั้งค่าให้ปฏิวัติกระบวนการสร้างและอัปเดตโค้ด การเปิดใช้งานวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณลักษณะนี้ได้รับการตั้งค่าสำหรับการเผยแพร่ทั่วไปในการทำซ้ำ GitLab 16.7 ที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งมีกำหนดการเปิดตัวในเดือนธันวาคม"

Kate Holterhoff นักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงของ Redmonk แสดงความคาดหวังในชุมชนนักพัฒนาสำหรับฟีเจอร์ GitLab's Duo Code Suggestions การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ผู้ช่วยโค้ดเช่น GitLab Duo นำเสนอ ได้รับความสนใจอย่างกระตือรือร้นจากนักพัฒนาที่เราโต้ตอบด้วยที่ RedMonk การรวมการอัปเกรดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเผชิญกับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ดิจิทัล เธอกล่าว

