GitLab Duo ottiene chat e suggerimenti sul codice migliorati dall'intelligenza artificiale

L'arsenale di intelligenza artificiale di GitLab continua a rafforzarsi con l'introduzione di funzionalità aggiuntive al suo GitLab Duo, una piattaforma completa arricchita con 14 potenti funzioni di intelligenza artificiale tra cui Spiegazione del codice, Riepilogo delle vulnerabilità e Revisori suggeriti.

Un sondaggio approfondito condotto dall’azienda rivela che i programmatori utilizzano solo un quarto del loro tempo per scrivere codice, mentre il resto viene consumato da attività di sviluppo accessorie. Dotando i partecipanti al ciclo di vita dello sviluppo del software di funzionalità semplificate e automatizzate, GitLab Duo promette di migliorare la produttività e ridurre i tempi di processo.

L'ultima versione annuncia la versione beta della funzionalità Chat e l'ampia accessibilità dei Suggerimenti codice.

L'innovativo assistente, GitLab Duo Chat, è concepito per aiutare i team di ingegneri a esaminare meglio il loro codice, assistere nella pianificazione delle sessioni, comprendere e riparare i difetti di sicurezza, risolvere i problemi della pipeline di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) e aiutare con richieste di unione, tra gli altri compiti. La funzionalità di chat basata sull'intelligenza artificiale è attualmente disponibile per la sperimentazione nell'edizione GitLab 16.6.

David DeSanto, Chief Product Officer presso GitLab, ha sottolineato l'importanza di implementare l'intelligenza artificiale oltre la semplice creazione di codice. GitLab Duo Chat simboleggia il nostro impegno e la nostra spinta a espandere i confini dell'intelligenza artificiale in varie aree del ciclo di vita dello sviluppo del software, aumentando la sicurezza, l'efficienza e la collaborazione dei team DevSecOps, ha commentato.

Code Suggestions, un altro valore aggiunto a GitLab Duo, è destinato a rivoluzionare il processo di creazione e aggiornamento del codice. Abilitando un ciclo di vita di sviluppo software basato sull'intelligenza artificiale, la funzionalità sarà rilasciata a livello generale nella prossima iterazione GitLab 16.7, prevista per il lancio a dicembre."

Kate Holterhoff, una rinomata analista di Redmonk, ha espresso l'attesa nella comunità degli sviluppatori per la funzione GitLab's Duo Code Suggestions. Il miglioramento della produttività e dell'efficienza offerto dagli assistenti di codice come GitLab Duo suscita un interesse entusiasta tra gli sviluppatori con cui interagiamo in RedMonk. L’inclusione di questi aggiornamenti basati sull’intelligenza artificiale amplia le opzioni per sperimentare un ciclo di vita di sviluppo software digitalizzato, ha affermato.

