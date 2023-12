GitLab Duo obtém sugestões de código e bate-papo aprimorados por IA

O arsenal de IA do GitLab continua a se fortalecer com a introdução de recursos adicionais ao seu GitLab Duo, uma plataforma abrangente enriquecida com 14 poderosas funções de inteligência artificial, incluindo explicação de código, resumo de vulnerabilidade e revisores sugeridos.

Uma pesquisa criteriosa conduzida pela empresa revela que os programadores utilizam apenas um quarto do seu tempo para escrever código, enquanto o restante é consumido por tarefas auxiliares de desenvolvimento. Ao equipar os participantes do ciclo de vida de desenvolvimento de software com funcionalidades simplificadas e automatizadas, GitLab Duo promete aumentar a produtividade e reduzir o tempo do processo.

A versão mais recente anuncia a versão beta da funcionalidade de bate-papo e a ampla acessibilidade das sugestões de código.

O assistente inovador, GitLab Duo Chat, foi desenvolvido para ajudar as equipes de engenharia a examinar melhor seu código, auxiliar no planejamento de sessões, compreender e reparar falhas de segurança, solucionar problemas de pipeline de Integração Contínua e Implantação Contínua (CI/CD) e ajudar com solicitações de mesclagem, entre outras tarefas. A funcionalidade de bate-papo com tecnologia de IA está atualmente disponível para experimentação na edição GitLab 16.6.

David DeSanto, diretor de produtos do GitLab, destacou a importância da implantação de IA além da mera criação de código. GitLab Duo Chat simboliza nosso compromisso e motivação para ampliar os limites da IA ​​em várias áreas do ciclo de vida de desenvolvimento de software, aumentando a segurança, a eficiência e a colaboração das equipes de DevSecOps, comentou ele.

Sugestões de código, outro valor agregado ao GitLab Duo, está definido para revolucionar o processo de criação e atualização de código. Permitindo um ciclo de vida de desenvolvimento de software baseado em IA, o recurso está definido para lançamento geral na próxima iteração GitLab 16.7, agendada para lançamento em dezembro.

Kate Holterhoff, uma analista de renome da Redmonk, expressou a expectativa da comunidade de desenvolvedores pelo recurso GitLab's Duo Code Suggestions. O aprimoramento de produtividade e eficiência que assistentes de código como GitLab Duo oferecem atrai interesse entusiástico entre os desenvolvedores com quem interagimos no RedMonk. A inclusão dessas atualizações baseadas em IA amplia as opções para experimentar um ciclo de vida de desenvolvimento de software digitalizado, afirmou ela.

