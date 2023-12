GitLab Duo erhält KI-gestützte Chat- und Codevorschläge

Das KI-Arsenal von GitLab wird durch die Einführung zusätzlicher Funktionen zu GitLab Duo weiter gestärkt, einer umfassenden Plattform, die mit 14 leistungsstarken Funktionen für künstliche Intelligenz angereichert ist, darunter Code-Erklärung, Schwachstellenzusammenfassung und empfohlene Prüfer.

Eine aufschlussreiche Umfrage des Unternehmens zeigt, dass Programmierer nur ein Viertel ihrer Zeit für das Schreiben von Code aufwenden, während der Rest für untergeordnete Entwicklungsaufgaben aufgewendet wird. Durch die Ausstattung der Teilnehmer des Softwareentwicklungslebenszyklus mit optimierten und automatisierten Funktionalitäten verspricht GitLab Duo eine Steigerung der Produktivität und eine Verkürzung der Prozesszeit.

Die neueste Version kündigt die Betaversion der Chat-Funktionalität und die umfassende Zugänglichkeit von Codevorschlägen an.

Der innovative Assistent GitLab Duo Chat wurde entwickelt, um Entwicklungsteams dabei zu helfen, ihren Code besser zu prüfen, bei der Planung von Sitzungen zu helfen, Sicherheitslücken zu verstehen und zu beheben, Probleme mit der Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD)-Pipeline zu beheben und bei Zusammenführungsanfragen zu helfen. unter anderem Aufgaben. Die KI-gestützte Chat-Funktionalität steht derzeit zum Experimentieren in der GitLab 16.6 Edition zur Verfügung.

David DeSanto, Chief Product Officer bei GitLab, betonte die Bedeutung des Einsatzes von KI über die bloße Codeerstellung hinaus. GitLab Duo Chat symbolisiert unser Engagement und unseren Antrieb, die Grenzen der KI in verschiedenen Bereichen des Softwareentwicklungslebenszyklus zu erweitern und die Sicherheit, Effizienz und die Zusammenarbeit von DevSecOps-Teams zu steigern“, kommentierte er.

Code Suggestions, ein weiterer Mehrwert für GitLab Duo, soll den Prozess der Codeerstellung und -aktualisierung revolutionieren. Die Funktion ermöglicht einen KI-gestützten Softwareentwicklungslebenszyklus und soll in der kommenden Iteration GitLab 16.7 allgemein veröffentlicht werden, deren Rollout im Dezember geplant ist.“

Kate Holterhoff, eine renommierte Analystin bei Redmonk, äußerte die Vorfreude der Entwicklergemeinschaft auf die GitLab's Duo Code Suggestions. Die Produktivitäts- und Effizienzsteigerung, die Code-Assistenten wie GitLab Duo bieten, weckt großes Interesse bei den Entwicklern, mit denen wir bei RedMonk interagieren. Die Einbeziehung dieser KI-gestützten Upgrades erweitere die Möglichkeiten, einen digitalisierten Softwareentwicklungslebenszyklus zu erleben, erklärte sie.

