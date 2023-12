GitLab Duo Mendapatkan Saran Obrolan dan Kode yang disempurnakan dengan AI

Persenjataan AI GitLab terus diperkuat dengan diperkenalkannya fitur-fitur tambahan pada GitLab Duo, sebuah platform komprehensif yang diperkaya dengan 14 fungsi kecerdasan buatan yang kuat termasuk Penjelasan Kode, Ringkasan Kerentanan, dan Peninjau yang Disarankan.

Survei mendalam yang dilakukan oleh perusahaan mengungkapkan bahwa pembuat kode hanya menggunakan seperempat waktunya untuk menulis kode, sedangkan sisanya digunakan untuk tugas pengembangan tambahan. Dengan membekali peserta siklus hidup pengembangan perangkat lunak dengan fungsionalitas yang efisien dan otomatis, GitLab Duo berjanji untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu proses.

Rilis terbaru ini menandai versi beta dari fungsi Obrolan dan aksesibilitas luas dari Saran Kode.

Asisten inovatif, GitLab Duo Chat, dirancang untuk membantu tim teknik meneliti kode mereka dengan lebih baik, membantu sesi perencanaan, memahami dan memperbaiki kelemahan keamanan, memecahkan masalah pipeline Continuous Integration dan Continuous Deployment (CI/CD), dan membantu permintaan penggabungan, di antara tugas-tugas lainnya. Fungsionalitas obrolan yang didukung AI saat ini tersedia untuk eksperimen di GitLab 16.6.

David DeSanto, Chief Product Officer di GitLab, menyoroti pentingnya penerapan AI lebih dari sekadar pembuatan kode. GitLab Duo Chat melambangkan komitmen dan dorongan kami untuk mendorong batas-batas AI di berbagai bidang siklus hidup pengembangan perangkat lunak, meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kolaborasi tim DevSecOps, komentarnya.

Saran Kode, nilai tambah lainnya pada GitLab Duo, dirancang untuk merevolusi proses pembuatan dan pembaruan kode. Memungkinkan siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang didukung AI, fitur ini ditetapkan untuk rilis umum pada iterasi GitLab 16.7 mendatang, yang dijadwalkan untuk peluncuran pada bulan Desember."

Kate Holterhoff, seorang analis terkenal di Redmonk, mengungkapkan antisipasi komunitas pengembang terhadap fitur GitLab's Duo Code Suggestions. Peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditawarkan oleh asisten kode seperti GitLab Duo, menarik minat yang antusias di antara para pengembang yang berinteraksi dengan kami di RedMonk. Dimasukkannya peningkatan yang didukung AI ini memperluas pilihan untuk mengalami siklus hidup pengembangan perangkat lunak digital, katanya.

Saat membahas alat otomatisasi siklus hidup perangkat lunak yang didukung AI, kita tidak dapat mengabaikan dampak platform seperti AppMaster that provide comprehensive solutions for backend, web, and mobile application creations without the necessity to write code. Systems like this are rapidly transforming the landscape of software development with their fast, affordable, and superior-quality processes. For more information about the advantages of no-code and low-code platforms, we invite you to explore our comprehensive guide.