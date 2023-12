গিটল্যাব ডুও এআই-বর্ধিত চ্যাট এবং কোড প্রস্তাবনা লাভ করে

GitLab এআই অস্ত্রাগারটি তার GitLab Duo তে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রবর্তনের মাধ্যমে শক্তিশালী করে চলেছে, একটি বিস্তৃত প্ল্যাটফর্ম যা 14টি শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ফাংশন সহ কোড ব্যাখ্যা, দুর্বলতার সারাংশ এবং প্রস্তাবিত পর্যালোচকদের সাথে সমৃদ্ধ।

ফার্ম দ্বারা পরিচালিত একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ জরিপ প্রকাশ করে যে কোডাররা কোড লেখার জন্য তাদের সময়ের এক চতুর্থাংশ ব্যবহার করে, বাকিটা আনুষঙ্গিক উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করে। সফ্টওয়্যার বিকাশের জীবনচক্রের অংশগ্রহণকারীদের সুগম এবং স্বয়ংক্রিয় কার্যকারিতা দিয়ে সজ্জিত করার মাধ্যমে, GitLab Duo উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং প্রক্রিয়ার সময় কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়।

সর্বশেষ রিলিজ চ্যাট কার্যকারিতার বিটা সংস্করণ এবং কোড সাজেশনের বিস্তৃত অ্যাক্সেসযোগ্যতার বর্ণনা দেয়।

উদ্ভাবনী সহকারী, GitLab Duo Chat, ইঞ্জিনিয়ারিং দলগুলিকে তাদের কোড আরও ভালভাবে যাচাই করতে, সেশনের পরিকল্পনা করতে সহায়তা করতে, নিরাপত্তা ত্রুটিগুলি বুঝতে এবং মেরামত করতে, ক্রমাগত ইন্টিগ্রেশন এবং ক্রমাগত স্থাপনার (CI/CD) পাইপলাইনের সমস্যা সমাধান করতে এবং একত্রিত করার অনুরোধে সহায়তা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, অন্যান্য কাজের মধ্যে। AI-চালিত চ্যাট কার্যকারিতা বর্তমানে GitLab 16.6 সংস্করণে পরীক্ষার জন্য উপলব্ধ।

ডেভিড ডিসান্টো, GitLab প্রধান পণ্য কর্মকর্তা, নিছক কোড তৈরির বাইরে এআই স্থাপনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। GitLab Duo Chat আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফসাইকেলের বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে AI এর সীমানা ঠেলে দেওয়ার ড্রাইভের প্রতীক, নিরাপত্তা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং DevSecOps টিমের সহযোগিতা, তিনি মন্তব্য করেন।

কোড সাজেশনস, GitLab Duo তে আরেকটি মান-সংযোজন, কোড তৈরি এবং আপডেটের প্রক্রিয়ায় বিপ্লব ঘটাতে সেট করা হয়েছে। একটি এআই-চালিত সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফসাইকেল সক্ষম করে, বৈশিষ্ট্যটি আসন্ন GitLab 16.7 পুনরাবৃত্তিতে সাধারণ প্রকাশের জন্য সেট করা হয়েছে, যা ডিসেম্বরে রোলআউটের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।"

রেডমঙ্কের একজন স্বনামধন্য বিশ্লেষক কেট হোল্টারহফ GitLab's Duo Code Suggestions ফিচারের জন্য ডেভেলপার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যাশা প্রকাশ করেছেন। GitLab Duo এর মতো কোড সহকারীরা যে প্রোডাক্টিভিটি এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে, আমরা RedMonk-এ যে ডেভেলপারদের সঙ্গে যোগাযোগ করি তাদের মধ্যে উৎসাহী আগ্রহ তৈরি করে। এই এআই-চালিত আপগ্রেডগুলির অন্তর্ভুক্তি একটি ডিজিটাইজড সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফসাইকেল অনুভব করার বিকল্পগুলিকে প্রশস্ত করে, তিনি বলেছিলেন।

