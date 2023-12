GitLab Duo получает расширенный ИИ-чат и предложения по коду

Арсенал искусственного интеллекта GitLab продолжает расширяться за счет введения дополнительных функций в GitLab Duo, комплексную платформу, обогащенную 14 мощными функциями искусственного интеллекта, включая объяснение кода, сводку уязвимостей и рекомендуемых рецензентов.

Подробный опрос, проведенный фирмой, показывает, что программисты тратят только четверть своего времени на написание кода, а остальное уходит на вспомогательные задачи разработки. Предоставляя участникам жизненного цикла разработки программного обеспечения оптимизированные и автоматизированные функции, GitLab Duo обещает повысить производительность и сократить время процесса.

Последний выпуск представляет собой бета-версию функции чата и широкую доступность предложений по коду.

Инновационный помощник GitLab Duo Chat создан, чтобы помочь командам разработчиков лучше изучить свой код, помочь в планировании сеансов, понять и устранить недостатки безопасности, устранить неполадки конвейера непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD), а также помочь с мерж-реквестами. среди других задач. Функционал чата на базе искусственного интеллекта в настоящее время доступен для экспериментирования в версии GitLab 16.6.

Дэвид ДеСанто, директор по продуктам GitLab, подчеркнул важность использования ИИ, выходящего за рамки простого создания кода. GitLab Duo Chat символизирует нашу приверженность и стремление расширить границы ИИ в различных областях жизненного цикла разработки программного обеспечения, повышая безопасность, эффективность и сотрудничество команд DevSecOps, — прокомментировал он.

Предложения кода, еще одно дополнение к GitLab Duo, призвано революционизировать процесс создания и обновления кода. Обеспечивая жизненный цикл разработки программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, эта функция будет доступна для общего выпуска в предстоящей итерации GitLab 16.7, выпуск которой запланирован на декабрь».

Кейт Холтерхофф, известный аналитик Redmonk, выразила ожидание в сообществе разработчиков функции GitLab's Duo Code Suggestions. Повышение производительности и эффективности, которое предлагают помощники по кодированию, такие как GitLab Duo, вызывают восторженный интерес среди разработчиков, с которыми мы общаемся в RedMonk. По ее словам, включение этих обновлений на базе искусственного интеллекта расширяет возможности внедрения цифрового жизненного цикла разработки программного обеспечения.

