.NET 8'in İlk Gösterimi Akıllı Uygulama Geliştirme için Gelişmiş Yetenekler Sunuyor

Microsoft, büyük bir adım atarak, yıllık .NET konferansında .NET 8'in genel kullanılabilirliğini duyurdu. Bu sürüm, akıllı, bulutta yerel uygulamalar ve ölçeklenebilir hizmetler oluşturma tarihinde yeni bir bölümü işaret ediyor. Linux, Windows, bulut uygulama modelleri veya kapsayıcı kullanımı gibi çeşitli bağlamlarda dağıtıma hitap etmek üzere tasarlanan sağlam sürüm, uygulama oluşturmayı basitleştirmeyi ve ölçeklenebilirliği, gözlemlenebilirliği, güvenilirliği ve kontrolü geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Microsoft'ta Geliştirici Platformları için Ürün ortak direktörü Gaurav Seth, bir blog yazısında .NET 8'in uygulama geliştirmeyi verimli hale getirmedeki rolünü vurguladı. Yazılımın, şu anda Microsoft'ta kullanımda olan birçok kitaplıktan yararlanan yüksek ölçekli hizmetlerinin altını çizdi. Bunlar, diğer hususların yanı sıra gözlemlenebilirlik, ölçeklenebilirlik, esneklik, yönetilebilirlik ile ilgili temel zorlukların üstesinden gelmede geliştiricilere yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

.NET 8'i benimseyen geliştiriciler, GPT gibi büyük dil modellerini bir .NET uygulamasına sorunsuz bir şekilde aktarabilir. Üretken yapay zeka operasyonlarıyla etkili bir şekilde uyum sağlamak için Microsoft, System.Numerics kitaplığına çok sayıda geliştirme ekledi. Microsoft, son zamanlarda geliştiricilere iş stratejilerinin bir parçası olarak yapay zeka modellerine, hizmetlerine ve platformlarına erişim sağlamak için çeşitli iç ve dış kuruluşlarla ortaklık kurdu. Bu platformlar ve hizmetler arasında Azure OpenAI, Qdrant, Azure Bilişsel Arama, Milvus ve Microsoft Teams bulunmaktadır. Semantic Kernel SDK'nın dahil edilmesi, bu hizmetlerle entegrasyon sürecini basitleştirir ve Microsoft'un iş stratejisini daha da tamamlar.

Şirket ayrıca yapay zekayla ilgilenen geliştiricilere rehberlik edecek çeşitli örnekler ve şablonlar da hazırladı. Bu kaynaklar, Müşteri Sohbet Robotu, Erişim Artırılmış Nesil ve Azure AI hizmetleri tarafından desteklenen uygulamaları tasvir eden güncel örneklerle AI tasarımlarını ve uygulamalarını ön plana çıkarıyor.

.NET 8'in sürümündeki bir diğer heyecan verici unsur da .NET Aspire önizlemesidir. Bu yeni özellik büyük ölçüde dayanıklılık, telemetri, yapılandırma ve durum kontrolleriyle dolu, bulutta yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik bir teknoloji yığını tasarımcısıdır.

Özellikle onları hedef alan çeşitli güncellemelerle konteyner meraklıları da ihmal edilmedi. Minimal uygulama yönleri sunan deneysel konteyner görüntüleri çeşitleri ve yeni Kesilmiş Ubuntu görüntü çeşitleri, Microsoft tarafından saldırı yüzeylerini azaltmaya yönelik olarak sunulmaktadır.

Etkileşimli kullanıcı arayüzleri oluşturmak için tasarlanmış bir çerçeve olan Blazor'un yeni sürümü, çeşitli geliştirmelerle hazır. Geliştiriciler artık aynı uygulama içinde Blazor Server ve Blazor WebAssembly'ı kullanabilir. Bu çerçeve artık \'Jiterpreter\' tabanlı çalışma zamanını barındırıyor ve yeni Kimlik Kullanıcı Arayüzlerini destekliyor.

Platformlar arası geliştirme çerçevesi olan .NET MAUI'yi kullanan geliştiriciler en son güncellemelerden memnun kalacaklardır. Daha iyi tıklama yönetimi ve klavye dinleme özelliği sayesinde kullanıcı deneyimi çok daha sorunsuz olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu, artık daha yeni kontrolleri, platforma özgü davranışları ve kullanıcı arayüzü öğelerini kapsayan yeni özelliklere bağlanabilir.

Geliştiriciler aynı zamanda C# 12'nin .NET 8'de kendilerine yer bulma konusundaki iyileştirmelerini de görüyor. Basit bir söz dizimi ile sınıfta birincil oluşturucular oluşturma, lambda ifadeleri içindeki parametreler için yeni varsayılan değerler sağlama ve takma ad için "kullanma" takma adını kullanma yeteneği gibi özellikler artık .NET 8 kullanıcıları için her tür kullanılabilir.

.NET 8'in piyasaya sürülmesiyle birlikte Microsoft, Visual Studio 2022 v17.8'in de yayınlandığını duyurdu. Güncellenmiş sürümün üretkenlik yükseltmeleri, çeşitli programlama dilleri için geliştirilmiş destek ve gelişmiş kurumsal yönetimle birlikte gelmesi planlanıyor.

