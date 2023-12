الظهور الأول لـ .NET 8 يوفر إمكانات محسنة لتطوير التطبيقات الذكية

في خطوة كبيرة، أعلنت Microsoft عن التوفر العام لـ .NET 8 في مؤتمرها السنوي .NET. يمثل هذا الإصدار فصلاً جديدًا في تاريخ إنشاء تطبيقات سحابية ذكية وخدمات قابلة للتطوير. تم تصميم الإصدار القوي لتلبية احتياجات النشر في سياقات مختلفة: Linux أو Windows أو نماذج التطبيقات السحابية أو استخدام الحاويات، ويهدف إلى تبسيط عملية إنشاء التطبيق وتعزيز قابلية التوسع وإمكانية المراقبة والموثوقية والتحكم.

أكد غوراف سيث، المدير الشريك لمنتج الأنظمة الأساسية للمطورين في Microsoft، على دور .NET 8 في جعل تطوير التطبيقات فعالاً في منشور بالمدونة. وأكد على الخدمات واسعة النطاق التي يقدمها البرنامج، والاستفادة من العديد من المكتبات المستخدمة حاليًا في Microsoft. وقد تم تصميمها لمساعدة المطورين في التعامل مع الصعوبات الأساسية المتعلقة بقابلية الملاحظة وقابلية التوسع والمرونة وسهولة الإدارة، من بين جوانب أخرى.

يمكن للمطورين الذين يتبنون .NET 8 دمج نماذج اللغات الكبيرة مثل GPT بسلاسة في تطبيق .NET. للتنسيق بشكل فعال مع عمليات الذكاء الاصطناعي التوليدية، أدخلت Microsoft العديد من التحسينات في مكتبة System.Numerics. دخلت Microsoft في شراكة مع العديد من المنظمات الداخلية والخارجية في الآونة الأخيرة لتزويد المطورين بإمكانية الوصول إلى نماذج وخدمات ومنصات الذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجية أعمالهم. ومن بين هذه المنصات والخدمات Azure OpenAI وQdrant وAzure Cognitive Search وMilvus وMicrosoft Teams. يؤدي دمج Semantic Kernel SDK إلى تبسيط عملية التكامل مع هذه الخدمات ويكمل إستراتيجية أعمال Microsoft بشكل أكبر.

قامت الشركة أيضًا برعاية العديد من الأمثلة والقوالب لتوجيه المطورين المهتمين بالذكاء الاصطناعي. تسلط هذه الموارد الضوء على تصميمات وممارسات الذكاء الاصطناعي من خلال الأمثلة الحالية التي تصور Chatbot للعملاء، والجيل المعزز للاسترجاع، والتطبيقات التي تدعمها خدمات Azure AI.

عنصر آخر مثير في إصدار .NET 8 هو معاينة .NET Aspire. هذه الميزة الجديدة هي إلى حد كبير عبارة عن مصمم مكدس تقني مخصص لإنشاء تطبيقات سحابية أصلية، مليئة بالمرونة والقياس عن بعد والتكوين والفحوصات الصحية.

لم يتم إهمال عشاق الحاويات، حيث استهدفتهم العديد من التحديثات حصريًا. يتم تقديم متغيرات تجريبية لصور الحاوية التي تقدم الحد الأدنى من جوانب التطبيق، ومتغيرات صور Chiseled Ubuntu الجديدة، من قبل Microsoft، موجهة نحو تقليل الأسطح الهجومية.

الإصدار الجديد من Blazor، وهو إطار عمل مصمم لبناء واجهات مستخدم تفاعلية، جاهز مع العديد من التحسينات. يمكن للمطورين الآن استخدام Blazor Server وBlazor WebAssembly في نفس التطبيق. يستضيف إطار العمل هذا الآن وقت التشغيل المستند إلى \'Jiterpreter\' ويدعم واجهات مستخدم الهوية الجديدة.

سيكون المطورون الذين يستخدمون .NET MAUI، إطار عمل التطوير عبر الأنظمة الأساسية، سعداء بآخر التحديثات. من خلال التعامل بشكل أفضل مع النقرات والاستماع إلى لوحة المفاتيح، أصبحت تجربة المستخدم أكثر سلاسة. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى الميزات الجديدة التي تشمل الآن عناصر تحكم أحدث وسلوكيات خاصة بالنظام الأساسي وعناصر واجهة المستخدم.

يرى المطورون أيضًا تحسينات من C# 12 حيث يجدون موطنهم في .NET 8. ميزات مثل إنشاء مُنشئات أساسية في الفصل باستخدام بناء جملة بسيط، وتوفير قيم افتراضية جديدة للمعلمات ضمن تعبيرات lambda، والقدرة على استخدام الاسم المستعار "استخدام" للاسم المستعار أي نوع متاح الآن لمستخدمي .NET 8.

بالتزامن مع الكشف عن .NET 8، أعلنت Microsoft أيضًا عن إصدار Visual Studio 2022 v17.8. ومن المقرر أن يأتي الإصدار المحدث مع ترقيات الإنتاجية، وتحسين الدعم للغات البرمجة المتنوعة، وإدارة المؤسسات المحسنة.

ستساهم كل هذه التطورات مجتمعة في تحسين تجارب المطورين. يتماشى هذا تمامًا مع منصات مثل AppMaster that allow users to create backend, web and mobile applications in a faster, cost-effective, and scalable manner. AppMaster's approach encourages a swift cycle of application generation from scratch each time requirements are modified, eliminating any technical debt.

