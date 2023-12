El debut de .NET 8 ofrece capacidades mejoradas para el desarrollo inteligente de aplicaciones

En un paso importante, Microsoft ha anunciado la disponibilidad general de .NET 8 en su conferencia anual .NET. Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la historia de la creación de aplicaciones y servicios escalables inteligentes y nativos de la nube. Diseñado para atender la implementación en diversos contextos: Linux, Windows, modelos de aplicaciones en la nube o uso de contenedores, el lanzamiento robusto tiene como objetivo simplificar la creación de aplicaciones y fomentar la escalabilidad, la observabilidad, la confiabilidad y el control.

Gaurav Seth, director asociado de Producto para plataformas de desarrollo de Microsoft, enfatizó en una publicación de blog el papel de .NET 8 para hacer que el desarrollo de aplicaciones sea eficiente. Destacó los servicios de alta escala del software, aprovechando muchas bibliotecas actualmente en uso en Microsoft. Estos fueron diseñados para ayudar a los desarrolladores a manejar las dificultades fundamentales relacionadas con la observabilidad, la escalabilidad, la resiliencia y la manejabilidad, entre otros aspectos.

Los desarrolladores que adoptan .NET 8 pueden incorporar sin problemas grandes modelos de lenguaje como GPT en una aplicación .NET. Para armonizar eficazmente con las operaciones generativas de IA, Microsoft ha introducido numerosas mejoras en la biblioteca System.Numerics. Microsoft se ha asociado con varias organizaciones internas y externas en los últimos tiempos para brindar a los desarrolladores acceso a modelos, servicios y plataformas de IA como parte de su estrategia comercial. Entre estas plataformas y servicios se encuentran Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus y Microsoft Teams. La incorporación del SDK Semantic Kernel simplifica el proceso de integración con estos servicios y complementa aún más la estrategia de negocio de Microsoft.

La empresa también ha seleccionado varios ejemplos y plantillas para guiar a los desarrolladores interesados ​​en la IA. Estos recursos destacan diseños y prácticas de IA con ejemplos actuales que representan un chatbot del cliente, una generación aumentada de recuperación y aplicaciones impulsadas por servicios de IA de Azure.

Otro elemento interesante en el lanzamiento de .NET 8 es la vista previa de .NET Aspire. Esta nueva característica es en gran medida un diseñador de pilas de tecnología destinado a crear aplicaciones nativas de la nube, repletas de resiliencia, telemetría, configuración y controles de estado.

Los entusiastas de los contenedores no han sido descuidados, con varias actualizaciones dirigidas exclusivamente a ellos. Microsoft ofrece variantes experimentales de imágenes de contenedores que ofrecen aspectos de aplicación mínimos y nuevas variantes de imágenes de Ubuntu cinceladas, orientadas a reducir las superficies de ataque.

La nueva versión de Blazor, un marco diseñado para crear interfaces de usuario interactivas, está lista con varias mejoras. Los desarrolladores ahora pueden usar Blazor Server y Blazor WebAssembly dentro de la misma aplicación. Este marco ahora aloja el tiempo de ejecución basado en \'Jiterpreter\' y admite nuevas IU de identidad.

Los desarrolladores que utilizan .NET MAUI, el marco de desarrollo multiplataforma, estarán satisfechos con las últimas actualizaciones. Con un mejor manejo de clics y escucha del teclado, la experiencia del usuario será mucho más fluida. Esto se puede atribuir a las nuevas funciones que ahora abarcan controles más nuevos, comportamientos específicos de la plataforma y elementos de la interfaz de usuario.

Los desarrolladores también ven mejoras de C# 12 que encuentran su hogar en .NET 8. Características como la creación de constructores primarios en clase con una sintaxis simple, proporcionando nuevos valores predeterminados para los parámetros dentro de expresiones lambda y la capacidad de usar el alias "usar" para crear alias. cualquier tipo ahora está disponible para los usuarios de .NET 8.

Junto con la presentación de .NET 8, Microsoft también anunció el lanzamiento de Visual Studio 2022 v17.8. Está previsto que la versión actualizada incluya mejoras de productividad, soporte mejorado para diversos lenguajes de programación y gestión empresarial mejorada.

Todos estos desarrollos combinados contribuirán a mejorar las experiencias de los desarrolladores. Esto coincide perfectamente con plataformas como AppMaster that allow users to create backend, web and mobile applications in a faster, cost-effective, and scalable manner. AppMaster's approach encourages a swift cycle of application generation from scratch each time requirements are modified, eliminating any technical debt.

El progreso y el ritmo del desarrollo de software continúan aumentando, con plataformas como .NET y AppMaster leading the way, providing tools and environments that enhance the process of web, mobile, and backend application building. In turn, developers and businesses alike can do more in less time–a critical factor in today's fast-paced digital landscape.