Debut .NET 8 Menawarkan Peningkatan Kemampuan untuk Pengembangan Aplikasi Cerdas

Dalam langkah besar, Microsoft telah mengumumkan ketersediaan umum .NET 8 pada konferensi .NET tahunannya. Rilis ini menandai babak baru dalam sejarah penciptaan aplikasi cloud-native yang cerdas dan layanan yang skalabel. Dirancang untuk memenuhi penerapan dalam berbagai konteks: Linux, Windows, model aplikasi cloud, atau penggunaan container, rilis tangguh ini bertujuan untuk menyederhanakan pembuatan aplikasi dan mendorong skalabilitas, observabilitas, keandalan, dan kontrol.

Gaurav Seth, direktur mitra Produk untuk Platform Pengembang di Microsoft, menekankan peran .NET 8 dalam membuat pengembangan aplikasi menjadi efisien dalam postingan blog. Dia menggarisbawahi layanan perangkat lunak berskala tinggi, memanfaatkan banyak perpustakaan yang saat ini digunakan di Microsoft. Ini dirancang untuk membantu pengembang dalam menangani kesulitan mendasar yang berkaitan dengan observabilitas, skalabilitas, ketahanan, pengelolaan, dan aspek lainnya.

Pengembang yang menggunakan .NET 8 dapat dengan lancar memasukkan model bahasa besar seperti GPT ke dalam aplikasi .NET. Untuk menyelaraskan secara efektif dengan operasi AI generatif, Microsoft telah memasukkan banyak peningkatan ke dalam perpustakaan System.Numerics. Microsoft telah bermitra dengan beberapa organisasi internal dan eksternal belakangan ini untuk memberikan pengembang akses ke model, layanan, dan platform AI sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Di antara platform dan layanan tersebut adalah Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus, dan Microsoft Teams. Penggabungan SDK Kernel Semantik menyederhanakan proses integrasi dengan layanan ini dan semakin melengkapi strategi bisnis Microsoft.

Perusahaan juga telah mengumpulkan beberapa contoh dan templat untuk memandu pengembang yang tertarik pada AI. Sumber daya ini menyoroti desain dan praktik AI dengan contoh terkini yang menggambarkan Customer Chatbot, Retrieval Augmented Generation, dan aplikasi yang didukung oleh layanan Azure AI.

Elemen menarik lainnya dalam rilis .NET 8 adalah pratinjau .NET Aspire. Fitur baru ini sebagian besar merupakan perancang tumpukan teknologi yang dimaksudkan untuk membuat aplikasi cloud-native, yang dilengkapi dengan ketahanan, telemetri, konfigurasi, dan pemeriksaan kesehatan.

Penggemar kontainer juga tidak diabaikan, dengan beberapa pembaruan yang secara eksklusif menargetkan mereka. Varian eksperimental image container yang menawarkan sisi aplikasi minimal, dan varian image Pahat Ubuntu yang baru, ditawarkan oleh Microsoft, yang ditujukan untuk mengurangi permukaan serangan.

Versi baru Blazor, sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membangun UI interaktif, siap dengan beberapa penyempurnaan. Pengembang sekarang dapat menggunakan Blazor Server dan Blazor WebAssembly dalam aplikasi yang sama. Kerangka kerja ini sekarang menghosting runtime berbasis \'Jiterpreter\' dan mendukung UI Identitas baru.

Pengembang yang menggunakan .NET MAUI, kerangka pengembangan lintas platform, akan senang dengan pembaruan terkini. Dengan penanganan klik dan mendengarkan keyboard yang lebih baik, pengalaman pengguna diatur menjadi lebih lancar. Hal ini dapat dikaitkan dengan fitur-fitur baru yang kini mencakup kontrol baru, perilaku spesifik platform, dan elemen UI.

Pengembang juga melihat penyempurnaan dari C# 12 yang ditemukan di .NET 8. Fitur seperti membuat konstruktor utama di kelas dengan sintaksis sederhana, memberikan nilai default baru untuk parameter dalam ekspresi lambda, dan kemampuan untuk menggunakan alias “menggunakan” ke alias jenis apa pun sekarang tersedia untuk pengguna .NET 8.

Bersamaan dengan peluncuran .NET 8, Microsoft juga mengumumkan rilis Visual Studio 2022 v17.8. Versi yang diperbarui dijadwalkan hadir dengan peningkatan produktivitas, peningkatan dukungan untuk beragam bahasa pemrograman, dan peningkatan manajemen perusahaan.

Semua perkembangan ini digabungkan akan berkontribusi pada peningkatan pengalaman bagi pengembang. Hal ini sangat sejalan dengan platform seperti AppMaster that allow users to create backend, web and mobile applications in a faster, cost-effective, and scalable manner. AppMaster's approach encourages a swift cycle of application generation from scratch each time requirements are modified, eliminating any technical debt.

Kemajuan dan laju pengembangan perangkat lunak terus meningkat, dengan platform seperti Microsoft .NET dan AppMaster leading the way, providing tools and environments that enhance the process of web, mobile, and backend application building. In turn, developers and businesses alike can do more in less time–a critical factor in today's fast-paced digital landscape.