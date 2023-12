Le lancement de .NET 8 offre des capacités améliorées pour le développement d'applications intelligentes

Dans un grand pas en avant, Microsoft a annoncé la disponibilité générale de .NET 8 lors de sa conférence annuelle .NET. Cette version marque un nouveau chapitre dans l’histoire de la création d’applications cloud natives intelligentes et de services évolutifs. Conçue pour répondre au déploiement dans divers contextes : Linux, Windows, modèles d'applications cloud ou utilisation de conteneurs, cette version robuste vise à simplifier la création d'applications et à favoriser l'évolutivité, l'observabilité, la fiabilité et le contrôle.

Gaurav Seth, directeur partenaire des produits pour les plates-formes de développement chez Microsoft, a souligné le rôle de .NET 8 pour rendre le développement d'applications efficace dans un article de blog. Il a souligné les services à grande échelle du logiciel, exploitant de nombreuses bibliothèques actuellement utilisées chez Microsoft. Ceux-ci ont été conçus pour aider les développeurs à gérer les difficultés fondamentales liées à l'observabilité, à l'évolutivité, à la résilience et à la gérabilité, entre autres aspects.

Les développeurs qui adoptent .NET 8 peuvent facilement intégrer de grands modèles de langage comme GPT dans une application .NET. Pour s'harmoniser efficacement avec les opérations d'IA générative, Microsoft a apporté de nombreuses améliorations à la bibliothèque System.Numerics. Microsoft s'est récemment associé à plusieurs organisations internes et externes pour fournir aux développeurs un accès aux modèles, services et plates-formes d'IA dans le cadre de leur stratégie commerciale. Parmi ces plateformes et services figurent Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus et Microsoft Teams. L'incorporation du SDK Semantic Kernel simplifie le processus d'intégration avec ces services et complète davantage la stratégie commerciale de Microsoft.

La société a également organisé plusieurs exemples et modèles pour guider les développeurs intéressés par l’IA. Ces ressources mettent en lumière les conceptions et les pratiques d’IA avec des exemples actuels illustrant un chatbot client, une génération augmentée de récupération et des applications alimentées par les services Azure AI.

Un autre élément intéressant de la version .NET 8 est l'aperçu .NET Aspire. Cette nouvelle fonctionnalité est en grande partie un concepteur de pile technologique destiné à créer des applications cloud natives, remplies de résilience, de télémétrie, de configuration et de contrôles de santé.

Les passionnés de conteneurs n’ont pas été négligés, plusieurs mises à jour les ciblant exclusivement. Des variantes expérimentales d'images de conteneurs offrant un minimum d'aspects d'application, ainsi que de nouvelles variantes d'images Chiseled Ubuntu, sont proposées par Microsoft, destinées à réduire les surfaces d'attaque.

La nouvelle version de Blazor, un framework conçu pour créer des interfaces utilisateur interactives, est prête avec plusieurs améliorations. Les développeurs peuvent désormais utiliser Blazor Server et Blazor WebAssembly au sein de la même application. Ce framework héberge désormais le runtime basé sur \'Jiterpreter\' et prend en charge de nouvelles interfaces utilisateur d'identité.

Les développeurs utilisant .NET MAUI, le framework de développement multiplateforme, seront satisfaits des dernières mises à jour. Avec une meilleure gestion des clics et une meilleure écoute du clavier, l’expérience utilisateur devrait être beaucoup plus fluide. Cela peut être attribué aux nouvelles fonctionnalités qui englobent désormais des contrôles plus récents, des comportements spécifiques à la plate-forme et des éléments d'interface utilisateur.

Les développeurs voient également des améliorations de C# 12 trouver leur place dans .NET 8. Des fonctionnalités telles que la création de constructeurs principaux en classe avec une syntaxe simple, la fourniture de nouvelles valeurs par défaut pour les paramètres dans les expressions lambda et la possibilité d'utiliser l'alias « using » pour alias tous les types sont désormais disponibles pour les utilisateurs de .NET 8.

Parallèlement au dévoilement de .NET 8, Microsoft a également annoncé la sortie de Visual Studio 2022 v17.8. La version mise à jour devrait inclure des mises à niveau de productivité, une prise en charge améliorée de divers langages de programmation et une gestion d'entreprise améliorée.

Tous ces développements couplés contribueront à améliorer les expériences des développeurs.

