.NET 8 的首次亮相为智能应用开发提供了增强的功能

Microsoft 在其年度 .NET 会议上宣布了 .NET 8 的全面发布,这是一个重大进步。此版本标志着创建智能云原生应用程序和可扩展服务历史的新篇章。该强大版本旨在满足各种环境中的部署:Linux、Windows、云应用程序模型或容器使用,旨在简化应用程序构建并促进可扩展性、可观察性、可靠性和控制。

微软开发者平台产品合作伙伴总监 Gaurav Seth 在博客文章中强调了 .NET 8 在提高应用程序开发效率方面的作用。他强调了该软件的大规模服务,利用了微软当前使用的许多库。这些旨在帮助开发人员处理与可观察性、可扩展性、弹性、可管理性等方面相关的基本困难。

采用 .NET 8 的开发人员可以顺利地将 GPT 等大型语言模型融入到 .NET 应用程序中。为了有效地协调生成式 AI 操作,Microsoft 在 System.Numerics 库中注入了大量增强功能。 Microsoft 最近与多个内部和外部组织合作,为开发人员提供人工智能模型、服务和平台的访问权限,作为其业务战略的一部分。这些平台和服务包括 Azure OpenAI、Qdrant、Azure 认知搜索、Milvus 和 Microsoft Teams。语义内核 SDK 的合并简化了与这些服务的集成过程,并进一步补充了 Microsoft 的业务战略。

该公司还策划了几个示例和模板来指导对人工智能感兴趣的开发人员。这些资源重点介绍了 AI 设计和实践,以及描绘客户聊天机器人、检索增强生成和由 Azure AI 服务支持的应用程序的当前示例。

.NET 8 版本中另一个令人兴奋的元素是 .NET Aspire 预览版。这项新功能主要是一个技术堆栈设计器,旨在创建云原生应用程序,充满弹性、遥测、配置和运行状况检查。

容器爱好者并没有被忽视,有几个专门针对他们的更新。 Microsoft 正在提供提供最少应用程序端的容器映像的实验变体以及新的 Chiseled Ubuntu 映像变体,旨在减少攻击面。

新版本的 Blazor 是一个旨在构建交互式 UI 的框架,现已准备好进行多项增强功能。开发人员现在可以在同一应用程序中使用 Blazor Server 和 Blazor WebAssembly。该框架现在托管基于“Jiterpreter”的运行时并支持新的身份用户界面。

使用跨平台开发框架 .NET MAUI 的开发人员将对最新更新感到满意。凭借更好的点击处理和键盘聆听,用户体验将更加流畅。这可以归因于现在包含更新的控件、特定于平台的行为和 UI 元素的新功能。

开发人员还看到 C# 12 的增强功能在 .NET 8 中找到了自己的归宿。诸如使用简单语法在类中创建主构造函数、为 lambda 表达式中的参数提供新的默认值以及使用“using”别名进行别名的功能等功能.NET 8 用户现在可以使用任何类型。

在发布 .NET 8 的同时,微软还宣布发布 Visual Studio 2022 v17.8。更新后的版本预计将带来生产力升级、改进对多种编程语言的支持以及增强的企业管理。

所有这些发展结合在一起将有助于改善开发人员的体验。

软件开发的进步和步伐持续飙升,微软的 .NET 和AppMaster leading the way, providing tools and environments that enhance the process of web, mobile, and backend application building. In turn, developers and businesses alike can do more in less time–a critical factor in today's fast-paced digital landscape.