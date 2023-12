.NET 8 출시로 지능형 앱 개발을 위한 향상된 기능 제공

Microsoft는 연례 .NET 컨퍼런스에서 .NET 8의 일반 출시를 발표했습니다. 이번 릴리스는 지능형 클라우드 네이티브 앱과 확장 가능한 서비스 개발 역사에 새로운 장을 열었습니다. Linux, Windows, 클라우드 앱 모델 또는 컨테이너 사용 등 다양한 상황에서 배포할 수 있도록 설계된 강력한 릴리스는 앱 구축을 단순화하고 확장성, 관찰 가능성, 안정성 및 제어를 촉진하는 것을 목표로 합니다.

Microsoft의 개발자 플랫폼용 제품 파트너 이사인 Gaurav Seth는 블로그 게시물에서 애플리케이션 개발을 효율적으로 만드는 데 있어 .NET 8의 역할을 강조했습니다. 그는 현재 Microsoft에서 사용 중인 많은 라이브러리를 활용하는 소프트웨어의 대규모 서비스를 강조했습니다. 이는 개발자가 관찰 가능성, 확장성, 탄력성, 관리 효율성 등과 관련된 근본적인 어려움을 처리하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다.

.NET 8을 수용하는 개발자는 GPT와 같은 대규모 언어 모델을 .NET 앱에 원활하게 주입할 수 있습니다. 생성적 AI 작업과 효과적으로 조화를 이루기 위해 Microsoft는 System.Numerics 라이브러리에 수많은 개선 사항을 적용했습니다. Microsoft는 최근 비즈니스 전략의 일환으로 개발자에게 AI 모델, 서비스 및 플랫폼에 대한 액세스 권한을 제공하기 위해 여러 내부 및 외부 조직과 파트너십을 맺었습니다. 이러한 플랫폼과 서비스 중에는 Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus 및 Microsoft Teams가 있습니다. Semantic Kernel SDK의 통합은 이러한 서비스와의 통합 프로세스를 단순화하고 Microsoft의 비즈니스 전략을 더욱 보완합니다.

또한 회사는 AI에 관심이 있는 개발자를 안내하기 위해 여러 가지 예제와 템플릿을 선별했습니다. 이러한 리소스는 고객 챗봇, 검색 증강 생성 및 Azure AI 서비스 기반 애플리케이션을 묘사하는 현재 예제를 통해 AI 설계 및 사례를 조명합니다.

.NET 8 릴리스의 또 다른 흥미로운 요소는 .NET Aspire 미리 보기입니다. 이 새로운 기능은 주로 복원력, 원격 측정, 구성 및 상태 확인이 포함된 클라우드 네이티브 애플리케이션을 만들기 위한 기술 스택 디자이너입니다.

컨테이너 매니아들은 무시되지 않았으며, 이들을 대상으로 한 여러 업데이트가 있었습니다. 최소한의 애플리케이션 측면을 제공하는 컨테이너 이미지의 실험적 변형과 새로운 Chiseled Ubuntu 이미지 변형이 공격 표면 감소에 맞춰 Microsoft에서 제공되고 있습니다.

대화형 UI를 구축하도록 설계된 프레임워크인 Blazor의 새 버전에는 몇 가지 향상된 기능이 준비되어 있습니다. 이제 개발자는 동일한 애플리케이션 내에서 Blazor Server와 Blazor WebAssembly를 사용할 수 있습니다. 이제 이 프레임워크는 \'Jiterpreter\' 기반 런타임을 호스팅하고 새로운 ID UI를 지원합니다.

크로스 플랫폼 개발 프레임워크인 .NET MAUI를 사용하는 개발자는 최신 업데이트에 만족할 것입니다. 더 나은 클릭 처리 및 키보드 청취를 통해 사용자 경험이 훨씬 더 부드러워졌습니다. 이는 이제 새로운 컨트롤, 플랫폼별 동작 및 UI 요소를 포함하는 새로운 기능 때문일 수 있습니다.

개발자는 또한 .NET 8에서 홈을 찾는 C# 12의 향상된 기능을 확인할 수 있습니다. 간단한 구문을 사용하여 클래스에 기본 생성자를 생성하고, 람다 식 내의 매개 변수에 대한 새 기본값을 제공하고, 별칭에 "using" 별칭을 사용하는 기능과 같은 기능이 있습니다. 이제 .NET 8 사용자는 모든 유형을 사용할 수 있습니다.

Microsoft는 .NET 8 공개와 함께 Visual Studio 2022 v17.8 출시도 선언했습니다. 업데이트된 버전에는 생산성 업그레이드, 다양한 프로그래밍 언어에 대한 향상된 지원, 향상된 엔터프라이즈 관리 기능이 포함될 예정입니다.

