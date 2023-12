การเปิดตัว .NET 8 นำเสนอความสามารถที่เพิ่มขึ้นสำหรับการพัฒนาแอปอัจฉริยะ

ในความก้าวหน้าครั้งใหญ่ Microsoft ได้ประกาศความพร้อมใช้งานทั่วไปของ .NET 8 ในการประชุม .NET ประจำปี การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของการสร้างแอปอัจฉริยะบนคลาวด์และบริการที่ปรับขนาดได้ ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในบริบทต่างๆ: Linux, Windows, รุ่นแอปบนคลาวด์ หรือการใช้งานคอนเทนเนอร์ รุ่นที่มีประสิทธิภาพนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนในการสร้างแอปและส่งเสริมความสามารถในการปรับขนาด ความสามารถในการสังเกต ความน่าเชื่อถือ และการควบคุม

Gaurav Seth ผู้อำนวยการหุ้นส่วนฝ่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแพลตฟอร์มนักพัฒนาของ Microsoft เน้นย้ำถึงบทบาทของ .NET 8 ในการทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพในบล็อกโพสต์ เขาเน้นย้ำถึงบริการระดับสูงของซอฟต์แวร์ โดยใช้ประโยชน์จากไลบรารีจำนวนมากที่ Microsoft ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยนักพัฒนาในการจัดการกับปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสังเกต ความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น ความสามารถในการจัดการ เหนือสิ่งอื่นใด

นักพัฒนาที่ใช้ .NET 8 สามารถแทรกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น GPT ลงในแอป .NET ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน AI ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ Microsoft ได้รวมการปรับปรุงมากมายไว้ในไลบรารี System.Numerics ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา Microsoft ได้ร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกหลายแห่งเพื่อให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงโมเดล บริการ และแพลตฟอร์ม AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขา ในบรรดาแพลตฟอร์มและบริการเหล่านี้ ได้แก่ Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus และ Microsoft Teams การรวม Semantic Kernel SDK ช่วยลดความยุ่งยากในการรวมเข้ากับบริการเหล่านี้ และยังช่วยเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Microsoft อีกด้วย

บริษัทยังได้รวบรวมตัวอย่างและเทมเพลตหลายรายการเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักพัฒนาที่สนใจใน AI แหล่งข้อมูลเหล่านี้เน้นการออกแบบและแนวทางปฏิบัติของ AI ด้วยตัวอย่างปัจจุบันที่แสดงให้เห็น Chatbot ของลูกค้า การสร้าง Augmented การดึงข้อมูล และแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนโดยบริการ Azure AI

องค์ประกอบที่น่าตื่นเต้นอีกประการหนึ่งในการเปิดตัว .NET 8 คือการดูตัวอย่าง .NET Aspire คุณสมบัติใหม่นี้ส่วนใหญ่เป็นนักออกแบบสแต็กเทคโนโลยีที่มีไว้สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบเนทีฟบนคลาวด์ ซึ่งประกอบไปด้วยความยืดหยุ่น การวัดและส่งข้อมูลทางไกล การกำหนดค่า และการตรวจสอบสภาพ

ผู้ที่ชื่นชอบคอนเทนเนอร์ไม่ได้ถูกละเลย โดยมีการอัปเดตหลายอย่างที่กำหนดเป้าหมายไปที่พวกเขาโดยเฉพาะ Microsoft นำเสนอเวอร์ชันทดลองของคอนเทนเนอร์อิมเมจซึ่งมีด้านการใช้งานน้อยที่สุด และอิมเมจ Chiseled Ubuntu ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การลดพื้นผิวการโจมตี

Blazor เวอร์ชันใหม่ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง UI แบบโต้ตอบ พร้อมการปรับปรุงหลายประการ ขณะนี้ผู้พัฒนาสามารถใช้ Blazor Server และ Blazor WebAssembly ภายในแอปพลิเคชันเดียวกันได้แล้ว ขณะนี้เฟรมเวิร์กนี้โฮสต์รันไทม์ที่ใช้ \'Jiterpreter\' และรองรับ Identity UI ใหม่

นักพัฒนาที่ใช้ .NET MAUI ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กการพัฒนาข้ามแพลตฟอร์มจะพอใจกับการอัปเดตล่าสุด ด้วยการจัดการคลิกและการฟังคีย์บอร์ดที่ดีขึ้น ประสบการณ์ผู้ใช้จึงราบรื่นยิ่งขึ้น สาเหตุนี้สามารถนำมาประกอบกับฟีเจอร์ใหม่ที่ครอบคลุมการควบคุมที่ใหม่กว่า พฤติกรรมเฉพาะแพลตฟอร์ม และองค์ประกอบ UI

นักพัฒนายังเห็นการปรับปรุงจาก C# 12 ในการค้นหาบ้านของตนเองใน .NET 8 คุณสมบัติต่างๆ เช่น การสร้างตัวสร้างหลักในคลาสด้วยไวยากรณ์ง่ายๆ การให้ค่าเริ่มต้นใหม่สำหรับพารามิเตอร์ภายในนิพจน์แลมบ์ดา และความสามารถในการใช้นามแฝง "การใช้" กับนามแฝง ขณะนี้ประเภทใดก็ได้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ .NET 8 แล้ว

ควบคู่ไปกับการเปิดตัว .NET 8 Microsoft ยังประกาศเปิดตัว Visual Studio 2022 v17.8 อีกด้วย เวอร์ชันอัปเดตมีกำหนดจะมาพร้อมกับการอัปเกรดประสิทธิภาพการทำงาน การสนับสนุนที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย และการจัดการองค์กรที่ได้รับการปรับปรุง

การพัฒนาทั้งหมดนี้เมื่อประกอบเข้าด้วยกันจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับนักพัฒนา

