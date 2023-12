.NET 8 এর আত্মপ্রকাশ বুদ্ধিমান অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য উন্নত ক্ষমতা অফার করে

একটি বড় পদক্ষেপে, মাইক্রোসফ্ট তার বার্ষিক .NET সম্মেলনে .NET 8-এর সাধারণ প্রাপ্যতা ঘোষণা করেছে৷ এই রিলিজটি বুদ্ধিমান, ক্লাউড-নেটিভ অ্যাপস এবং মাপযোগ্য পরিষেবা তৈরির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় চিহ্নিত করেছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে স্থাপনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে: লিনাক্স, উইন্ডোজ, ক্লাউড অ্যাপ মডেল, বা কন্টেইনার ব্যবহার, শক্তিশালী রিলিজের লক্ষ্য অ্যাপ বিল্ডিংকে সহজ করা এবং স্কেলেবিলিটি, পর্যবেক্ষণযোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা।

মাইক্রোসফটের ডেভেলপার প্ল্যাটফর্মের পণ্যের অংশীদার পরিচালক গৌরব শেঠ একটি ব্লগ পোস্টে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টকে দক্ষ করে তুলতে .NET 8-এর ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি সফ্টওয়্যারটির উচ্চ-স্তরের পরিষেবাগুলিকে আন্ডারলাইন করেছেন, বর্তমানে মাইক্রোসফ্টে ব্যবহৃত অনেকগুলি লাইব্রেরি ব্যবহার করছে৷ এগুলি অন্যান্য দিকগুলির মধ্যে পর্যবেক্ষণযোগ্যতা, পরিমাপযোগ্যতা, স্থিতিস্থাপকতা, পরিচালনাযোগ্যতা সম্পর্কিত ভিত্তিগত অসুবিধাগুলি পরিচালনা করতে বিকাশকারীদের সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

.NET 8 আলিঙ্গনকারী বিকাশকারীরা একটি .NET অ্যাপে GPT-এর মতো বৃহৎ ভাষার মডেলগুলিকে সহজে প্রবেশ করাতে পারে৷ জেনারেটিভ এআই অপারেশনের সাথে কার্যকরীভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য, মাইক্রোসফ্ট সিস্টেম. নিউমেরিকস লাইব্রেরিতে অসংখ্য বর্ধন যোগ করেছে। মাইক্রোসফ্ট সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব করেছে যাতে ডেভেলপারদের তাদের ব্যবসায়িক কৌশলের অংশ হিসাবে AI মডেল, পরিষেবা এবং প্ল্যাটফর্মগুলিতে অ্যাক্সেস দেওয়া যায়। এই প্ল্যাটফর্ম এবং পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus, এবং Microsoft Teams। শব্দার্থিক কার্নেল SDK-এর অন্তর্ভুক্তি এই পরিষেবাগুলির সাথে একীকরণ প্রক্রিয়াকে সহজ করে এবং Microsoft এর ব্যবসায়িক কৌশলকে আরও পরিপূরক করে।

AI এ আগ্রহী ডেভেলপারদের গাইড করার জন্য কোম্পানিটি বেশ কিছু উদাহরণ এবং টেমপ্লেটও তৈরি করেছে। এই সংস্থানগুলি একটি গ্রাহক চ্যাটবট, পুনরুদ্ধার অগমেন্টেড জেনারেশন এবং Azure AI পরিষেবা দ্বারা চালিত অ্যাপ্লিকেশনগুলির চিত্রিত বর্তমান উদাহরণ সহ AI ডিজাইন এবং অনুশীলনগুলিকে স্পটলাইট করে৷

.NET 8 এর প্রকাশের আরেকটি উত্তেজনাপূর্ণ উপাদান হল .NET Aspire প্রিভিউ। এই নতুন বৈশিষ্ট্যটি মূলত একটি টেক স্ট্যাক ডিজাইনার যা ক্লাউড-নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য, স্থিতিস্থাপকতা, টেলিমেট্রি, কনফিগারেশন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় পরিপূর্ণ।

কন্টেইনার উত্সাহীদের উপেক্ষা করা হয়নি, বেশ কয়েকটি আপডেট একচেটিয়াভাবে তাদের লক্ষ্য করে। কন্টেইনার ইমেজের পরীক্ষামূলক রূপ যা ন্যূনতম অ্যাপ্লিকেশন দিকগুলি অফার করে এবং তাজা চিসেলড উবুন্টু ইমেজ ভেরিয়েন্টগুলি মাইক্রোসফ্ট দ্বারা অফার করা হচ্ছে, আক্রমণের সারফেস হ্রাস করার লক্ষ্যে।

ব্লেজারের নতুন সংস্করণ, ইন্টারেক্টিভ UI তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা একটি ফ্রেমওয়ার্ক, বেশ কিছু বর্ধন সহ প্রস্তুত। Devs এখন একই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে Blazor সার্ভার এবং Blazor WebAssembly ব্যবহার করতে পারে। এই ফ্রেমওয়ার্কটি এখন \'Jiterpreter\'-ভিত্তিক রানটাইম হোস্ট করে এবং নতুন আইডেন্টিটি UI সমর্থন করে।

.NET MAUI, ক্রস-প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহারকারী ডেভেলপাররা সর্বশেষ আপডেটে খুশি হবেন। আরও ভাল ক্লিক পরিচালনা এবং কীবোর্ড শোনার সাথে, ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা অনেক মসৃণ হতে সেট করা হয়েছে। এটি নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য দায়ী করা যেতে পারে যা এখন নতুন নিয়ন্ত্রণ, প্ল্যাটফর্ম-নির্দিষ্ট আচরণ এবং UI উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ডেভেলপাররা .NET 8-এ তাদের বাড়ি খুঁজে পেতে C# 12 থেকে বর্ধিতকরণও দেখতে পান। বৈশিষ্ট্য যেমন একটি সাধারণ সিনট্যাক্স সহ ক্লাসে প্রাথমিক কনস্ট্রাক্টর তৈরি করা, ল্যাম্বডা এক্সপ্রেশনের মধ্যে প্যারামিটারগুলির জন্য নতুন ডিফল্ট মান প্রদান করা এবং উপনামে "ব্যবহার করা" উপনাম ব্যবহার করার ক্ষমতা। যেকোনো ধরনের এখন .NET 8 ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ।

.NET 8 উন্মোচনের সাথে সাথে, মাইক্রোসফ্ট ভিজ্যুয়াল স্টুডিও 2022 v17.8 প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছে। আপডেট হওয়া সংস্করণটি উত্পাদনশীলতা আপগ্রেড, বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য উন্নত সমর্থন এবং উন্নত এন্টারপ্রাইজ পরিচালনার সাথে আসার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

