.NET 8 のデビューにより、インテリジェントなアプリ開発のための機能が強化されました

大きな進歩として、Microsoft は年次 .NET カンファレンスで .NET 8 の一般提供を発表しました。このリリースは、インテリジェントなクラウドネイティブ アプリとスケーラブルなサービスの作成の歴史に新たな章を刻みます。 Linux、Windows、クラウド アプリ モデル、コンテナーの使用など、さまざまなコンテキストでの展開に対応するように設計されたこの堅牢なリリースは、アプリの構築を簡素化し、スケーラビリティ、可観測性、信頼性、制御を促進することを目的としています。

Microsoft の開発者プラットフォーム向け製品パートナー ディレクターである Gaurav Seth 氏は、ブログ投稿の中で、アプリケーション開発の効率化における .NET 8 の役割を強調しました。同氏は、現在マイクロソフトで使用されている多くのライブラリを活用した、このソフトウェアの高度なサービスを強調しました。これらは、開発者がとりわけ可観測性、スケーラビリティ、復元力、管理容易性などに関連する基本的な問題に対処できるように設計されています。

.NET 8 を採用している開発者は、GPT などの大規模な言語モデルを .NET アプリにスムーズに組み込むことができます。生成 AI 操作と効果的に調和させるために、Microsoft は System.Numerics ライブラリに多数の機能拡張を組み込みました。 Microsoft は最近、ビジネス戦略の一環として開発者に AI モデル、サービス、プラットフォームへのアクセスを提供するために、いくつかの社内および社外の組織と提携しています。これらのプラットフォームとサービスには、Azure OpenAI、Qdrant、Azure Cognitive Search、Milvus、Microsoft Teams などがあります。 Semantic Kernel SDK の組み込みにより、これらのサービスとの統合プロセスが簡素化され、Microsoft のビジネス戦略がさらに補完されます。

同社は、AI に興味のある開発者をガイドするために、いくつかの例とテンプレートも厳選しました。これらのリソースでは、顧客チャットボット、取得拡張生成、Azure AI サービスを利用したアプリケーションを説明する現在の例を使用して、AI の設計と実践に焦点を当てています。

.NET 8 リリースのもう 1 つのエキサイティングな要素は、.NET Aspire プレビューです。この新機能は主に、復元力、テレメトリ、構成、ヘルスチェックを備えたクラウドネイティブ アプリケーションの作成を目的とした技術スタック デザイナーです。

コンテナ愛好家は無視されておらず、いくつかのアップデートはコンテナ愛好家のみを対象としています。最小限のアプリケーション側を提供するコンテナ イメージの実験的なバリアントと、攻撃面を減らすことを目的とした新鮮な Chiseled Ubuntu イメージのバリアントが Microsoft によって提供されています。

インタラクティブな UI を構築するために設計されたフレームワークである Blazor の新しいバージョンには、いくつかの機能強化が加えられています。開発者は、同じアプリケーション内で Blazor Server と Blazor WebAssembly を使用できるようになりました。このフレームワークは「Jitterpreter」ベースのランタイムをホストし、新しい ID UI をサポートするようになりました。

クロスプラットフォーム開発フレームワークである .NET MAUI を使用している開発者は、最新の更新に満足するでしょう。クリック処理とキーボードリスニングが改善され、ユーザーエクスペリエンスがよりスムーズになります。これは、新しいコントロール、プラットフォーム固有の動作、UI 要素を含む新機能に起因すると考えられます。

開発者は、.NET 8 に本拠地を置く C# 12 の機能強化も確認します。単純な構文を使用してクラス内にプライマリ コンストラクターを作成する機能、ラムダ式内のパラメーターに新しいデフォルト値を提供する機能、エイリアスに "using" エイリアスを使用する機能などの機能が含まれています。 .NET 8 ユーザーはあらゆるタイプを使用できるようになりました。

.NET 8 の発表と並行して、Microsoft は Visual Studio 2022 v17.8 のリリースも宣言しました。更新バージョンには、生産性のアップグレード、多様なプログラミング言語のサポートの改善、エンタープライズ管理の強化が含まれる予定です。

