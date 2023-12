Debiut platformy .NET 8 oferuje ulepszone możliwości inteligentnego tworzenia aplikacji

W znaczący sposób Microsoft ogłosił ogólną dostępność platformy .NET 8 na swojej corocznej konferencji .NET. To wydanie wyznacza nowy rozdział w historii tworzenia inteligentnych, natywnych aplikacji chmurowych i skalowalnych usług. Zaprojektowana z myślą o wdrożeniach w różnych kontekstach: Linux, Windows, modele aplikacji w chmurze lub użycie kontenera, solidna wersja ma na celu uproszczenie tworzenia aplikacji i zwiększenie skalowalności, obserwowalności, niezawodności i kontroli.

Gaurav Seth, dyrektor-partner ds. produktów dla platform programistycznych w firmie Microsoft, w swoim poście na blogu podkreślił rolę platformy .NET 8 w zwiększaniu efektywności tworzenia aplikacji. Podkreślił wysoką skalę usług oprogramowania, wykorzystujących wiele bibliotek używanych obecnie w firmie Microsoft. Zostały one zaprojektowane, aby pomóc programistom w radzeniu sobie z podstawowymi trudnościami związanymi między innymi z obserwowalnością, skalowalnością, odpornością i możliwością zarządzania.

Deweloperzy korzystający z .NET 8 mogą płynnie wprowadzać duże modele językowe, takie jak GPT, do aplikacji .NET. Aby skutecznie harmonizować z generatywnymi operacjami AI, Microsoft wprowadził liczne ulepszenia do biblioteki System.Numerics. W ostatnim czasie firma Microsoft nawiązała współpracę z kilkoma organizacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, aby zapewnić programistom dostęp do modeli, usług i platform sztucznej inteligencji w ramach ich strategii biznesowej. Do tych platform i usług należą Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus i Microsoft Teams. Włączenie pakietu Semantic Kernel SDK upraszcza proces integracji z tymi usługami i stanowi dalsze uzupełnienie strategii biznesowej Microsoft.

Firma przygotowała także kilka przykładów i szablonów, które pomogą programistom zainteresowanym sztuczną inteligencją. Zasoby te przedstawiają projekty i praktyki sztucznej inteligencji z bieżącymi przykładami przedstawiającymi chatbota klienta, generację rozszerzoną pobierania i aplikacje obsługiwane przez usługi Azure AI.

Kolejnym ekscytującym elementem wersji .NET 8 jest wersja zapoznawcza .NET Aspire. Ta nowa funkcja to w dużej mierze projektant stosu technologii, przeznaczony do tworzenia aplikacji natywnych w chmurze, wyposażonych w odporność, dane telemetryczne, konfigurację i kontrole stanu.

Nie pominięto entuzjastów kontenerów, a kilka aktualizacji jest skierowanych wyłącznie do nich. Eksperymentalne warianty obrazów kontenerów, które oferują minimalne strony aplikacji, oraz świeże warianty obrazu Chiseled Ubuntu są oferowane przez firmę Microsoft, nastawione na zmniejszenie powierzchni ataku.

Nowa wersja Blazora, platformy przeznaczonej do tworzenia interaktywnych interfejsów użytkownika, jest gotowa z kilkoma ulepszeniami. Deweloperzy mogą teraz używać Blazor Server i Blazor WebAssembly w tej samej aplikacji. Ta platforma obsługuje teraz środowisko wykonawcze oparte na \'Jiterpreter\' i obsługuje nowe interfejsy użytkownika tożsamości.

Programiści korzystający z .NET MAUI, wieloplatformowego środowiska programistycznego, będą zadowoleni z najnowszych aktualizacji. Dzięki lepszej obsłudze kliknięć i słuchaniu klawiatury, doświadczenie użytkownika będzie znacznie płynniejsze. Można to przypisać nowym funkcjom, które obejmują teraz nowsze elementy sterujące, zachowania specyficzne dla platformy i elementy interfejsu użytkownika.

Deweloperzy widzą także ulepszenia z C# 12, które odnajdują swoje miejsce w .NET 8. Funkcje takie jak tworzenie podstawowych konstruktorów w klasie z prostą składnią, dostarczanie nowych wartości domyślnych parametrów w wyrażeniach lambda oraz możliwość używania aliasu „using” do aliasu dowolnego typu są teraz dostępne dla użytkowników platformy .NET 8.

Równolegle z prezentacją .NET 8 Microsoft zapowiedział także wydanie Visual Studio 2022 v17.8. Zaktualizowana wersja ma zawierać ulepszenia produktywności, ulepszoną obsługę różnych języków programowania i ulepszone zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wszystkie te zmiany razem wzięte przyczynią się do poprawy doświadczeń programistów.

Postęp i tempo tworzenia oprogramowania stale rosną, a platformy takie jak .NET zapewniają narzędzia i środowiska usprawniające proces tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych.