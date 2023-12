Das Debüt von .NET 8 bietet erweiterte Funktionen für die intelligente App-Entwicklung

In einem großen Schritt hat Microsoft auf seiner jährlichen .NET-Konferenz die allgemeine Verfügbarkeit von .NET 8 angekündigt. Diese Version markiert ein neues Kapitel in der Geschichte der Entwicklung intelligenter, cloudnativer Apps und skalierbarer Dienste. Die robuste Version ist für die Bereitstellung in verschiedenen Kontexten konzipiert: Linux, Windows, Cloud-App-Modelle oder Containernutzung. Ziel ist es, die App-Erstellung zu vereinfachen und Skalierbarkeit, Beobachtbarkeit, Zuverlässigkeit und Kontrolle zu fördern.

Gaurav Seth, Partner Director of Product for Developer Platforms bei Microsoft, betonte in einem Blogbeitrag die Rolle von .NET 8 bei der effizienten Anwendungsentwicklung. Er betonte die umfangreichen Dienste der Software, die viele Bibliotheken nutzen, die derzeit bei Microsoft im Einsatz sind. Diese wurden entwickelt, um Entwicklern bei der Bewältigung grundlegender Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Beobachtbarkeit, Skalierbarkeit, Belastbarkeit und Verwaltbarkeit und anderen Aspekten zu helfen.

Entwickler, die .NET 8 nutzen, können problemlos große Sprachmodelle wie GPT in eine .NET-App integrieren. Um eine effektive Harmonisierung mit generativen KI-Operationen zu erreichen, hat Microsoft zahlreiche Verbesserungen in die System.Numerics-Bibliothek integriert. Microsoft hat in letzter Zeit mit mehreren internen und externen Organisationen zusammengearbeitet, um Entwicklern im Rahmen ihrer Geschäftsstrategie Zugang zu KI-Modellen, -Diensten und -Plattformen zu ermöglichen. Zu diesen Plattformen und Diensten gehören Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus und Microsoft Teams. Die Integration des Semantic Kernel SDK vereinfacht den Integrationsprozess mit diesen Diensten und ergänzt die Geschäftsstrategie von Microsoft weiter.

Das Unternehmen hat außerdem mehrere Beispiele und Vorlagen zusammengestellt, um an KI interessierte Entwickler anzuleiten. Diese Ressourcen beleuchten KI-Designs und -Praktiken mit aktuellen Beispielen, die einen Kunden-Chatbot, Retrieval Augmented Generation und Anwendungen darstellen, die von Azure AI-Diensten unterstützt werden.

Ein weiteres spannendes Element in der Veröffentlichung von .NET 8 ist die .NET Aspire-Vorschau. Bei dieser neuen Funktion handelt es sich größtenteils um einen Tech-Stack-Designer, der für die Erstellung cloudnativer Anwendungen gedacht ist und über Resilienz-, Telemetrie-, Konfigurations- und Integritätsprüfungen verfügt.

Container-Enthusiasten wurden nicht vernachlässigt, und mehrere Updates richten sich ausschließlich an sie. Experimentelle Varianten von Container-Images, die minimale Anwendungsseiten bieten, und neue Chiseled-Ubuntu-Image-Varianten werden von Microsoft angeboten, um die Angriffsflächen zu verringern.

Die neue Version von Blazor, einem Framework zum Erstellen interaktiver Benutzeroberflächen, ist mit mehreren Verbesserungen fertig. Entwickler können jetzt Blazor Server und Blazor WebAssembly innerhalb derselben Anwendung verwenden. Dieses Framework hostet jetzt die auf „Jiterpreter“ basierende Laufzeit und unterstützt neue Identitäts-UIs.

Entwickler, die .NET MAUI, das plattformübergreifende Entwicklungsframework, verwenden, werden sich über die neuesten Updates freuen. Durch eine bessere Handhabung von Klicks und besseres Abhören der Tastatur wird das Benutzererlebnis deutlich flüssiger. Dies ist auf die neuen Funktionen zurückzuführen, die nun neuere Steuerelemente, plattformspezifische Verhaltensweisen und UI-Elemente umfassen.

Entwickler sehen auch, dass Verbesserungen von C# 12 in .NET 8 Einzug halten. Funktionen wie die Erstellung von Primärkonstruktoren in der Klasse mit einer einfachen Syntax, die Bereitstellung neuer Standardwerte für Parameter in Lambda-Ausdrücken und die Möglichkeit, den Alias ​​„using“ für Alias ​​zu verwenden Jeder Typ ist jetzt für .NET 8-Benutzer verfügbar.

Parallel zur Vorstellung von .NET 8 kündigte Microsoft auch die Veröffentlichung von Visual Studio 2022 v17.8 an. Die aktualisierte Version soll Produktivitätssteigerungen, verbesserte Unterstützung für verschiedene Programmiersprachen und verbesserte Unternehmensverwaltung bieten.

Alle diese Entwicklungen zusammen werden zu einer verbesserten Erfahrung für Entwickler beitragen. Dies passt perfekt zu Plattformen wie AppMaster that allow users to create backend, web and mobile applications in a faster, cost-effective, and scalable manner. AppMaster's approach encourages a swift cycle of application generation from scratch each time requirements are modified, eliminating any technical debt.

Der Fortschritt und das Tempo der Softwareentwicklung nehmen weiterhin zu, wobei Plattformen wie .NET und AppMaster leading the way, providing tools and environments that enhance the process of web, mobile, and backend application building. In turn, developers and businesses alike can do more in less time–a critical factor in today's fast-paced digital landscape.