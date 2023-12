Lançamento do .NET 8 oferece recursos aprimorados para desenvolvimento inteligente de aplicativos

Num grande avanço, a Microsoft anunciou a disponibilidade geral do .NET 8 em sua conferência anual .NET. Esta versão marca um novo capítulo na história da criação de aplicativos inteligentes e nativos da nuvem e de serviços escaláveis. Projetada para atender à implantação em vários contextos: Linux, Windows, modelos de aplicativos em nuvem ou uso de contêineres, a versão robusta visa simplificar a construção de aplicativos e promover escalabilidade, observabilidade, confiabilidade e controle.

Gaurav Seth, diretor parceiro de Produto para Plataformas de Desenvolvedor da Microsoft, enfatizou o papel do .NET 8 em tornar o desenvolvimento de aplicativos eficiente em uma postagem de blog. Ele destacou os serviços de alta escala do software, aproveitando muitas bibliotecas atualmente em uso na Microsoft. Eles foram projetados para ajudar os desenvolvedores a lidar com dificuldades fundamentais relacionadas à observabilidade, escalabilidade, resiliência, capacidade de gerenciamento, entre outros aspectos.

Os desenvolvedores que adotam o .NET 8 podem incorporar facilmente modelos de linguagem grandes, como GPT, em um aplicativo .NET. Para harmonizar-se efetivamente com as operações generativas de IA, a Microsoft incorporou inúmeras melhorias na biblioteca System.Numerics. A Microsoft fez parceria com várias organizações internas e externas nos últimos tempos para fornecer aos desenvolvedores acesso a modelos, serviços e plataformas de IA como parte de sua estratégia de negócios. Entre essas plataformas e serviços estão Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus e Microsoft Teams. A incorporação do Semantic Kernel SDK simplifica o processo de integração com estes serviços e complementa ainda mais a estratégia de negócio da Microsoft.

A empresa também fez a curadoria de vários exemplos e modelos para orientar os desenvolvedores interessados ​​em IA. Esses recursos destacam projetos e práticas de IA com exemplos atuais que retratam um chatbot do cliente, geração aumentada de recuperação e aplicativos alimentados pelos serviços de IA do Azure.

Outro elemento interessante no lançamento do .NET 8 é a visualização do .NET Aspire. Este novo recurso é em grande parte um designer de pilha de tecnologia destinado à criação de aplicativos nativos da nuvem, repletos de resiliência, telemetria, configuração e verificações de integridade.

Os entusiastas dos contêineres não foram negligenciados, com diversas atualizações direcionadas exclusivamente a eles. Variantes experimentais de imagens de contêiner que oferecem lados mínimos de aplicativo e novas variantes de imagem Chiseled Ubuntu estão sendo oferecidas pela Microsoft, voltadas para reduzir superfícies de ataque.

A nova versão do Blazor, uma estrutura projetada para construir UIs interativas, está pronta com diversas melhorias. Os desenvolvedores agora podem usar o Blazor Server e o Blazor WebAssembly no mesmo aplicativo. Esta estrutura agora hospeda o tempo de execução baseado em \'Jiterpreter\' e oferece suporte a novas UIs de identidade.

Os desenvolvedores que usam .NET MAUI, a estrutura de desenvolvimento multiplataforma, ficarão satisfeitos com as atualizações mais recentes. Com melhor manuseio de cliques e audição do teclado, a experiência do usuário será muito mais suave. Isso pode ser atribuído aos novos recursos que agora abrangem controles mais recentes, comportamentos específicos da plataforma e elementos de interface do usuário.

Os desenvolvedores também veem melhorias do C# 12 encontrando seu lar no .NET 8. Recursos como criação de construtores primários em classe com uma sintaxe simples, fornecimento de novos valores padrão para parâmetros em expressões lambda e a capacidade de usar o alias “using” para alias qualquer tipo agora está disponível para usuários do .NET 8.

Junto com o lançamento do .NET 8, a Microsoft também declarou o lançamento do Visual Studio 2022 v17.8. A versão atualizada está programada para trazer atualizações de produtividade, suporte aprimorado para diversas linguagens de programação e gerenciamento empresarial aprimorado.

Todos esses desenvolvimentos combinados contribuirão para melhores experiências para os desenvolvedores.

