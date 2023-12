.NET 8 की शुरुआत इंटेलिजेंट ऐप डेवलपमेंट के लिए उन्नत क्षमताएं प्रदान करती है

एक बड़ी प्रगति में, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वार्षिक .NET सम्मेलन में .NET 8 की सामान्य उपलब्धता की घोषणा की है। यह रिलीज़ बुद्धिमान, क्लाउड-नेटिव ऐप्स और स्केलेबल सेवाओं के निर्माण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। विभिन्न संदर्भों में तैनाती को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया: लिनक्स, विंडोज, क्लाउड ऐप मॉडल, या कंटेनर उपयोग, मजबूत रिलीज का उद्देश्य ऐप निर्माण को सरल बनाना और स्केलेबिलिटी, अवलोकन, विश्वसनीयता और नियंत्रण को बढ़ावा देना है।

माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट फॉर डेवलपर प्लेटफॉर्म के पार्टनर डायरेक्टर गौरव सेठ ने एक ब्लॉग पोस्ट में एप्लिकेशन डेवलपमेंट को कुशल बनाने में .NET 8 की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में वर्तमान में उपयोग में आने वाली कई लाइब्रेरी का लाभ उठाते हुए सॉफ्टवेयर की उच्च-स्तरीय सेवाओं को रेखांकित किया। इन्हें अन्य पहलुओं के अलावा अवलोकन, स्केलेबिलिटी, लचीलापन, प्रबंधनीयता से संबंधित मूलभूत कठिनाइयों से निपटने में डेवलपर्स की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया था।

.NET 8 को अपनाने वाले डेवलपर्स GPT जैसे बड़े भाषा मॉडल को .NET ऐप में आसानी से शामिल कर सकते हैं। जेनेरिक एआई संचालन के साथ प्रभावी ढंग से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने System.Numerics लाइब्रेरी में कई संवर्द्धन शामिल किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल के दिनों में डेवलपर्स को उनकी व्यावसायिक रणनीति के हिस्से के रूप में एआई मॉडल, सेवाओं और प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई आंतरिक और बाहरी संगठनों के साथ साझेदारी की है। इन प्लेटफार्मों और सेवाओं में एज़्योर ओपनएआई, क्यूड्रेंट, एज़्योर कॉग्निटिव सर्च, मिल्वस और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स शामिल हैं। सिमेंटिक कर्नेल एसडीके का समावेश इन सेवाओं के साथ एकीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है और माइक्रोसॉफ्ट की व्यावसायिक रणनीति को और पूरक बनाता है।

कंपनी ने एआई में रुचि रखने वाले डेवलपर्स का मार्गदर्शन करने के लिए कई उदाहरण और टेम्पलेट भी तैयार किए हैं। ये संसाधन ग्राहक चैटबॉट, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन और एज़्योर एआई सेवाओं द्वारा संचालित अनुप्रयोगों को चित्रित करने वाले वर्तमान उदाहरणों के साथ एआई डिज़ाइन और प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं।

.NET 8 की रिलीज़ में एक और रोमांचक तत्व .NET एस्पायर पूर्वावलोकन है। यह नई सुविधा काफी हद तक एक तकनीकी स्टैक डिज़ाइनर है जो क्लाउड-नेटिव एप्लिकेशन बनाने के लिए है, जो लचीलेपन, टेलीमेट्री, कॉन्फ़िगरेशन और स्वास्थ्य जांच से परिपूर्ण है।

कंटेनर उत्साही लोगों की उपेक्षा नहीं की गई है, कई अपडेट विशेष रूप से उन्हें लक्षित कर रहे हैं। कंटेनर छवियों के प्रायोगिक संस्करण जो न्यूनतम अनुप्रयोग पक्ष प्रदान करते हैं, और ताजा छेनी वाली उबंटू छवि संस्करण, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य हमले की सतहों को कम करना है।

ब्लेज़र का नया संस्करण, इंटरैक्टिव यूआई बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक ढांचा, कई संवर्द्धन के साथ तैयार है। डेव अब एक ही एप्लिकेशन के भीतर ब्लेज़र सर्वर और ब्लेज़र वेबअसेंबली का उपयोग कर सकते हैं। यह फ्रेमवर्क अब \'जिटरप्रेटर\'-आधारित रनटाइम को होस्ट करता है और नए आइडेंटिटी यूआई का समर्थन करता है।

क्रॉस-प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क .NET MAUI का उपयोग करने वाले डेवलपर्स नवीनतम अपडेट से प्रसन्न होंगे। बेहतर क्लिक हैंडलिंग और कीबोर्ड सुनने के साथ, उपयोगकर्ता अनुभव बहुत आसान हो गया है। इसका श्रेय उन नई सुविधाओं को दिया जा सकता है जिनमें अब नए नियंत्रण, प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट व्यवहार और यूआई तत्व शामिल हैं।

डेवलपर्स .NET 8 में अपना घर खोजने के लिए C# 12 से संवर्द्धन भी देखते हैं। सरल सिंटैक्स के साथ कक्षा में प्राथमिक कंस्ट्रक्टर बनाना, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के भीतर पैरामीटर के लिए नए डिफ़ॉल्ट मान प्रदान करना, और उपनाम के लिए "उपयोग" उपनाम का उपयोग करने की क्षमता जैसी सुविधाएं कोई भी प्रकार अब .NET 8 उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

.NET 8 के अनावरण के साथ, Microsoft ने विज़ुअल स्टूडियो 2022 v17.8 की रिलीज़ की भी घोषणा की। अद्यतन संस्करण उत्पादकता उन्नयन, विविध प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए बेहतर समर्थन और उन्नत उद्यम प्रबंधन के साथ आने वाला है।

