Дебют .NET 8 предлагает расширенные возможности для интеллектуальной разработки приложений

Важным шагом стало то, что Microsoft объявила об общедоступности .NET 8 на своей ежегодной конференции .NET. Этот выпуск знаменует собой новую главу в истории создания интеллектуальных облачных приложений и масштабируемых сервисов. Разработанный для развертывания в различных контекстах: Linux, Windows, модели облачных приложений или использование контейнеров, этот надежный выпуск призван упростить создание приложений и повысить масштабируемость, наблюдаемость, надежность и контроль.

Гаурав Сет, партнер-директор отдела продуктов для платформ разработки Microsoft, в своем блоге подчеркнул роль .NET 8 в повышении эффективности разработки приложений. Он подчеркнул масштабность предоставляемых этим программным обеспечением услуг, в которых используются многие библиотеки, используемые в настоящее время в Microsoft. Они были разработаны, чтобы помочь разработчикам справиться с фундаментальными трудностями, связанными с наблюдаемостью, масштабируемостью, отказоустойчивостью, управляемостью и другими аспектами.

Разработчики, использующие .NET 8, могут плавно внедрять большие языковые модели, такие как GPT, в приложение .NET. Чтобы эффективно гармонизировать генеративные операции искусственного интеллекта, Microsoft внесла многочисленные улучшения в библиотеку System.Numerics. В последнее время Microsoft заключила партнерские отношения с несколькими внутренними и внешними организациями, чтобы предоставить разработчикам доступ к моделям, сервисам и платформам искусственного интеллекта в рамках своей бизнес-стратегии. Среди этих платформ и сервисов — Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus и Microsoft Teams. Включение Semantic Kernel SDK упрощает процесс интеграции с этими службами и еще больше дополняет бизнес-стратегию Microsoft.

Компания также подготовила несколько примеров и шаблонов для разработчиков, интересующихся искусственным интеллектом. В этих ресурсах освещаются проекты и практики искусственного интеллекта на текущих примерах, изображающих чат-бота для клиентов, расширенную генерацию поиска и приложения на базе служб искусственного интеллекта Azure.

Еще одним интересным элементом версии .NET 8 является предварительная версия .NET Aspire. Эта новая функция в значительной степени представляет собой конструктор технологического стека, предназначенный для создания облачных приложений, наполненных устойчивостью, телеметрией, конфигурацией и проверками работоспособности.

Энтузиасты контейнеров не остались без внимания: несколько обновлений ориентированы исключительно на них. Microsoft предлагает экспериментальные варианты образов контейнеров, которые предлагают минимальные возможности приложения, а также новые варианты образа Chiseled Ubuntu, направленные на уменьшение количества атак.

Новая версия Blazor, платформы, предназначенной для создания интерактивных пользовательских интерфейсов, включает в себя несколько улучшений. Разработчики теперь могут использовать Blazor Server и Blazor WebAssembly в одном приложении. Эта структура теперь содержит среду выполнения на основе Jiterpreter и поддерживает новые пользовательские интерфейсы Identity.

Разработчики, использующие .NET MAUI, кроссплатформенную среду разработки, будут довольны последними обновлениями. Благодаря улучшенной обработке щелчков и прослушиванию клавиатуры работа пользователя становится намного более плавной. Это можно объяснить новыми функциями, которые теперь включают в себя новые элементы управления, поведение, специфичное для платформы, и элементы пользовательского интерфейса.

Разработчики также видят улучшения по сравнению с C# 12, нашедшие свое место в .NET 8. Такие функции, как создание основных конструкторов в классе с простым синтаксисом, предоставление новых значений по умолчанию для параметров в лямбда-выражениях и возможность использовать псевдоним «using» для псевдонимов. любой тип теперь доступен пользователям .NET 8.

Одновременно с представлением .NET 8 Microsoft также объявила о выпуске Visual Studio 2022 v17.8. Планируется, что обновленная версия будет включать в себя повышение производительности, улучшенную поддержку различных языков программирования и улучшенное управление предприятием.

