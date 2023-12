Debuut van .NET 8 biedt verbeterde mogelijkheden voor intelligente app-ontwikkeling

Met grote vooruitgang heeft Microsoft tijdens zijn jaarlijkse .NET-conferentie de algemene beschikbaarheid van .NET 8 aangekondigd. Deze release markeert een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het creëren van intelligente, cloud-native apps en schaalbare services. Ontworpen om tegemoet te komen aan implementatie in verschillende contexten: Linux, Windows, cloud-app-modellen of containergebruik, heeft de robuuste release tot doel het bouwen van apps te vereenvoudigen en de schaalbaarheid, waarneembaarheid, betrouwbaarheid en controle te bevorderen.

Gaurav Seth, partnerdirecteur van Product for Developer Platforms bij Microsoft, benadrukte in een blogpost de rol van .NET 8 bij het efficiënt maken van applicatieontwikkeling. Hij onderstreepte de hoogwaardige diensten van de software, waarbij gebruik wordt gemaakt van de vele bibliotheken die momenteel bij Microsoft worden gebruikt. Deze zijn ontworpen om ontwikkelaars te helpen bij het omgaan met fundamentele problemen met betrekking tot onder meer waarneembaarheid, schaalbaarheid, veerkracht en beheersbaarheid.

Ontwikkelaars die .NET 8 omarmen, kunnen grote taalmodellen zoals GPT probleemloos in een .NET-app integreren. Om effectief te harmoniseren met generatieve AI-bewerkingen heeft Microsoft talloze verbeteringen in de System.Numerics-bibliotheek aangebracht. Microsoft heeft de afgelopen tijd samengewerkt met verschillende interne en externe organisaties om ontwikkelaars toegang te bieden tot AI-modellen, -diensten en -platforms als onderdeel van hun bedrijfsstrategie. Tot deze platforms en services behoren Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus en Microsoft Teams. De integratie van de Semantic Kernel SDK vereenvoudigt het integratieproces met deze diensten en vormt een verdere aanvulling op de bedrijfsstrategie van Microsoft.

Het bedrijf heeft ook verschillende voorbeelden en sjablonen samengesteld om ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in AI te begeleiden. Deze bronnen belichten AI-ontwerpen en -praktijken met actuele voorbeelden van een Customer Chatbot, Retrieval Augmented Generation en applicaties die worden aangedreven door Azure AI-services.

Een ander spannend element in de release van .NET 8 is de .NET Aspire preview. Deze nieuwe functie is grotendeels een tech-stack-ontwerper bedoeld voor het creëren van cloud-native applicaties, boordevol veerkracht, telemetrie, configuratie en gezondheidscontroles.

Containerliefhebbers zijn niet verwaarloosd, en verschillende updates zijn exclusief op hen gericht. Experimentele varianten van containerimages die minimale toepassingszijden bieden, en nieuwe Chiseled Ubuntu-beeldvarianten worden door Microsoft aangeboden, gericht op het verkleinen van de aanvalsoppervlakken.

De nieuwe versie van Blazor, een raamwerk ontworpen om interactieve gebruikersinterfaces te bouwen, is gereed met verschillende verbeteringen. Ontwikkelaars kunnen Blazor Server en Blazor WebAssembly nu binnen dezelfde applicatie gebruiken. Dit raamwerk host nu de op \'Jiterpreter\' gebaseerde runtime en ondersteunt nieuwe Identity UI's.

Ontwikkelaars die .NET MAUI, het platformonafhankelijke ontwikkelingsframework, gebruiken, zullen blij zijn met de nieuwste updates. Dankzij een betere klikbediening en beter luisteren via het toetsenbord zal de gebruikerservaring veel soepeler verlopen. Dit kan worden toegeschreven aan de nieuwe functies die nu nieuwere bedieningselementen, platformspecifiek gedrag en UI-elementen omvatten.

Ontwikkelaars zien ook verbeteringen van C# 12 die hun thuis vinden in .NET 8. Functies zoals het maken van primaire constructors in de klas met een eenvoudige syntaxis, het bieden van nieuwe standaardwaarden voor parameters binnen lambda-expressies, en de mogelijkheid om de ‘gebruikende’ alias te gebruiken voor alias elk type is nu beschikbaar voor .NET 8-gebruikers.

Samen met de onthulling van .NET 8 kondigde Microsoft ook de release aan van Visual Studio 2022 v17.8. De bijgewerkte versie zal naar verwachting worden geleverd met productiviteitsupgrades, verbeterde ondersteuning voor diverse programmeertalen en verbeterd bedrijfsbeheer.

