Il debutto di .NET 8 offre funzionalità avanzate per lo sviluppo di app intelligenti

Con un grande passo avanti, Microsoft ha annunciato la disponibilità generale di .NET 8 durante la sua conferenza annuale su .NET. Questa versione segna un nuovo capitolo nella storia della creazione di app intelligenti e native del cloud e di servizi scalabili. Progettata per soddisfare l'implementazione in vari contesti: Linux, Windows, modelli di app cloud o utilizzo di contenitori, la versione robusta mira a semplificare la creazione di app e promuovere scalabilità, osservabilità, affidabilità e controllo.

Gaurav Seth, direttore partner di Product for Developer Platforms presso Microsoft, ha sottolineato il ruolo di .NET 8 nel rendere efficiente lo sviluppo di applicazioni in un post sul blog. Ha sottolineato i servizi su larga scala del software, sfruttando molte librerie attualmente in uso presso Microsoft. Questi sono stati progettati per assistere gli sviluppatori nella gestione delle difficoltà fondamentali legate all'osservabilità, alla scalabilità, alla resilienza, alla gestibilità, tra gli altri aspetti.

Gli sviluppatori che adottano .NET 8 possono integrare facilmente modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT in un'app .NET. Per armonizzarsi efficacemente con le operazioni di intelligenza artificiale generativa, Microsoft ha apportato numerosi miglioramenti alla libreria System.Numerics. Negli ultimi tempi Microsoft ha collaborato con diverse organizzazioni interne ed esterne per fornire agli sviluppatori l'accesso a modelli, servizi e piattaforme di intelligenza artificiale come parte della loro strategia aziendale. Tra queste piattaforme e servizi ci sono Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus e Microsoft Teams. L'incorporazione del Semantic Kernel SDK semplifica il processo di integrazione con questi servizi e integra ulteriormente la strategia aziendale di Microsoft.

L'azienda ha inoltre curato diversi esempi e modelli per guidare gli sviluppatori interessati all'intelligenza artificiale. Queste risorse mettono in luce progetti e pratiche di intelligenza artificiale con esempi attuali che descrivono un chatbot del cliente, la generazione aumentata di recupero e applicazioni basate sui servizi di intelligenza artificiale di Azure.

Un altro elemento interessante nella versione di .NET 8 è l'anteprima di .NET Aspire. Questa nuova funzionalità è in gran parte un progettista di stack tecnologici pensato per la creazione di applicazioni native del cloud, complete di resilienza, telemetria, configurazione e controlli di integrità.

Gli appassionati di container non sono stati trascurati, con diversi aggiornamenti rivolti esclusivamente a loro. Microsoft offre varianti sperimentali di immagini contenitore che offrono lati applicativi minimi e nuove varianti di immagini Ubuntu Chiseled, orientate a ridurre le superfici di attacco.

La nuova versione di Blazor, un framework progettato per creare interfacce utente interattive, è pronta con numerosi miglioramenti. Gli sviluppatori possono ora usare Blazor Server e Blazor WebAssembly all'interno della stessa applicazione. Questo framework ora ospita il runtime basato su \'Jiterpreter\' e supporta nuove UI di identità.

Gli sviluppatori che utilizzano .NET MAUI, il framework di sviluppo multipiattaforma, saranno soddisfatti degli ultimi aggiornamenti. Con una migliore gestione dei clic e ascolto della tastiera, l'esperienza dell'utente sarà molto più fluida. Ciò può essere attribuito alle nuove funzionalità che ora comprendono controlli più recenti, comportamenti specifici della piattaforma ed elementi dell’interfaccia utente.

Gli sviluppatori vedono anche miglioramenti da C# 12 che trovano la loro casa in .NET 8. Funzionalità come la creazione di costruttori primari in classe con una sintassi semplice, la fornitura di nuovi valori predefiniti per i parametri all'interno delle espressioni lambda e la possibilità di utilizzare l'alias "using" per alias qualsiasi tipo è ora disponibile per gli utenti di .NET 8.

Insieme alla presentazione di .NET 8, Microsoft ha anche dichiarato il rilascio di Visual Studio 2022 v17.8. È previsto che la versione aggiornata includa miglioramenti della produttività, un supporto migliorato per diversi linguaggi di programmazione e una gestione aziendale migliorata.

Tutti questi sviluppi insieme contribuiranno a migliorare l'esperienza degli sviluppatori.

Il progresso e il ritmo dello sviluppo software continuano ad aumentare, con piattaforme come .NET e AppMaster leading the way, providing tools and environments that enhance the process of web, mobile, and backend application building. In turn, developers and businesses alike can do more in less time–a critical factor in today's fast-paced digital landscape.