Sự ra mắt của .NET 8 mang lại khả năng nâng cao để phát triển ứng dụng thông minh

Trong một bước tiến lớn, Microsoft đã công bố tính khả dụng rộng rãi của .NET 8 tại hội nghị .NET hàng năm. Bản phát hành này đánh dấu một chương mới trong lịch sử tạo ra các ứng dụng thông minh, dựa trên đám mây và các dịch vụ có thể mở rộng. Được thiết kế để phục vụ cho việc triển khai trong nhiều bối cảnh khác nhau: Linux, Windows, mô hình ứng dụng đám mây hoặc sử dụng vùng chứa, bản phát hành mạnh mẽ này nhằm mục đích đơn giản hóa việc xây dựng ứng dụng và thúc đẩy khả năng mở rộng, khả năng quan sát, độ tin cậy và khả năng kiểm soát.

Gaurav Seth, giám đốc đối tác Sản phẩm dành cho nền tảng nhà phát triển tại Microsoft, đã nhấn mạnh vai trò của .NET 8 trong việc giúp việc phát triển ứng dụng trở nên hiệu quả trong một bài đăng trên blog. Ông nhấn mạnh các dịch vụ quy mô cao của phần mềm, tận dụng nhiều thư viện hiện đang được sử dụng tại Microsoft. Chúng được thiết kế để hỗ trợ các nhà phát triển xử lý những khó khăn cơ bản liên quan đến khả năng quan sát, khả năng mở rộng, khả năng phục hồi, khả năng quản lý, cùng các khía cạnh khác.

Các nhà phát triển sử dụng .NET 8 có thể truyền tải các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT vào ứng dụng .NET một cách suôn sẻ. Để hài hòa một cách hiệu quả với các hoạt động tổng quát của AI, Microsoft đã đưa nhiều cải tiến vào thư viện System.Numerics. Microsoft đã hợp tác với một số tổ chức bên trong và bên ngoài trong thời gian gần đây để cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập vào các mô hình, dịch vụ và nền tảng AI như một phần trong chiến lược kinh doanh của họ. Trong số các nền tảng và dịch vụ này có Azure OpenAI, Qdrant, Azure Cognitive Search, Milvus và Microsoft Teams. Việc kết hợp SDK hạt nhân ngữ nghĩa giúp đơn giản hóa quá trình tích hợp với các dịch vụ này và bổ sung thêm cho chiến lược kinh doanh của Microsoft.

Công ty cũng đã tuyển chọn một số ví dụ và mẫu để hướng dẫn các nhà phát triển quan tâm đến AI. Các tài nguyên này nêu bật các thiết kế và thực tiễn AI với các ví dụ hiện tại mô tả Chatbot của khách hàng, Thế hệ tăng cường truy xuất và các ứng dụng được hỗ trợ bởi dịch vụ Azure AI.

Một yếu tố thú vị khác trong bản phát hành .NET 8 là bản xem trước .NET Aspire. Tính năng mới này phần lớn là một công cụ thiết kế ngăn xếp công nghệ nhằm tạo ra các ứng dụng gốc trên nền tảng đám mây, có đầy đủ khả năng phục hồi, đo từ xa, cấu hình và kiểm tra tình trạng.

Những người đam mê container đã không bị bỏ quên, với một số bản cập nhật dành riêng cho họ. Các biến thể thử nghiệm của hình ảnh vùng chứa cung cấp các khía cạnh ứng dụng tối thiểu và các biến thể hình ảnh Ubuntu Chiseled mới đang được Microsoft cung cấp, hướng tới việc giảm các bề mặt bị tấn công.

Phiên bản mới của Blazor, một framework được thiết kế để xây dựng giao diện người dùng tương tác, đã sẵn sàng với một số cải tiến. Giờ đây, các nhà phát triển có thể sử dụng Blazor Server và Blazor WebAssembly trong cùng một ứng dụng. Khung này hiện lưu trữ thời gian chạy dựa trên \'Jiterpreter\' và hỗ trợ UI nhận dạng mới.

Các nhà phát triển sử dụng .NET MAUI, khung phát triển đa nền tảng, sẽ hài lòng với các bản cập nhật mới nhất. Với khả năng xử lý nhấp chuột và nghe bàn phím tốt hơn, trải nghiệm người dùng sẽ mượt mà hơn nhiều. Điều này có thể là do các tính năng mới hiện bao gồm các điều khiển mới hơn, hành vi dành riêng cho nền tảng và các thành phần giao diện người dùng.

Các nhà phát triển cũng nhận thấy những cải tiến từ C# 12 trong việc tìm kiếm vị trí chủ đạo của chúng trong .NET 8. Các tính năng như tạo các hàm tạo chính trong lớp với cú pháp đơn giản, cung cấp các giá trị mặc định mới cho các tham số trong biểu thức lambda và khả năng sử dụng bí danh “sử dụng” cho bí danh mọi loại hiện đều có sẵn cho người dùng .NET 8.

Song song với việc ra mắt .NET 8, Microsoft cũng tuyên bố phát hành Visual Studio 2022 v17.8. Phiên bản cập nhật dự kiến ​​sẽ đi kèm với các nâng cấp về năng suất, hỗ trợ cải tiến cho các ngôn ngữ lập trình đa dạng và nâng cao khả năng quản lý doanh nghiệp.

Tất cả những phát triển này kết hợp với nhau sẽ góp phần cải thiện trải nghiệm cho các nhà phát triển.

Tiến độ và tốc độ phát triển phần mềm tiếp tục tăng cao, với các nền tảng như .NET