Visual Studio Code için C# Geliştirme Kiti: Microsoft Genel Kullanılabilirliği Açıkladı

Microsoft, geliştirme topluluğunda çok önemli bir adım atarak, C# Geliştirme Kitinin genel kullanıma sunulmasını resmi olarak duyurdu. Daha sezgisel bir C# kodlama deneyimine yönelik bu özel Visual Studio Code uzantısı 4 Ekim'de kullanıma sunuldu.

C# geliştiricileri için 'önce düzenleyici' olarak çerçevelenen bu uzantı, C# dil hizmetleriyle desteklenir ve kod yönetimini ve test süreçlerini destekleyen bir dizi işlevsellik sunar. Bu hepsi bir arada çözüm gezgini, çeşitli proje yönetimi görevlerini ustaca yerine getirmek üzere tasarlanmıştır.

Microsoft, XUnit, Nunit ve bUnit'teki test işlemlerinin platformda sorunsuz bir şekilde organize edilip keşfedileceğini, böylece hızlı test yürütme ve sonuçlarda zahmetsizce gezinme sağlanacağını belirtti. C# Geliştirme Kiti, hata ayıklama önlemlerinin ayarlanmasından testlerin yürütülmesine kadar VS Code's Komut Paleti test komutlarını güçlendirir

C# Dev Kit'te yerleşik olarak IntelliCode for C# Dev Kit uzantısı bulunur. Bu devrim niteliğindeki özellik, Yapay Zeka (AI) destekli desteği güçlendirerek normal IntelliSense kod tamamlamanın çok ötesine genişliyor. Geliştiricinin bireysel kod tabanı temelinde formüle edilen tüm satır tamamlamaları ve yıldızlı öneriler, IntelliCode'un teklifleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, IntelliCode for C# Dev Kit optimal bir bağımlılık olarak kalır; bu, IntelliCode uzantısının yüklenememesi durumunda C# Dev Kit'in işlevselliğinin etkilenmeden kalacağı anlamına gelir.

.NET SDK, Visual Studio Marketplace'ten kolayca erişilebilen ve Windows, Linux ve MacOS ile uyumlu olan C# Geliştirme Kiti için bir gereksinimdir.

Önizleme aşamasında, senaryo açıklamalarından kalite iyileştirmelerine kadar çeşitli iyileştirmelerle neredeyse 350 sorun başarıyla çözüldü. Microsoft, uzantının performansını artırmayı ve C# gelişimini desteklemeyi amaçlayan aylık güncellemelerin sunulmasıyla ilerlemeye yönelik bu yürüyüşün devam etmesini bekliyor.

Visual Studio Code'un C# Dev Kit'i, Microsoft'un repertuarına müthiş bir katkı sağladığını kanıtlamış olsa da, AppMaster gibi low-code ve no-code platformların artan popülaritesi de gözden kaçmadı. Basitleştirilmiş ancak etkili bir platform arayan geliştiriciler için AppMaster'ın az kodlu ve kodsuz kılavuzu mükemmel bir kaynak olabilir.