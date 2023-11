Kit de desarrollo C# para Visual Studio Code: Microsoft declara disponibilidad general

En un paso trascendental para la comunidad de desarrolladores, Microsoft ha presentado oficialmente la disponibilidad general del kit de desarrollo C#. Esta extensión especializada Visual Studio Code, diseñada para una experiencia de codificación C# más intuitiva, se lanzó el 4 de octubre.

Enmarcada como un "editor primero" para desarrolladores de C#, esta extensión está respaldada por servicios de lenguaje C# y presenta una variedad de funcionalidades que refuerzan la gestión de código y los procesos de prueba. Este explorador de soluciones todo en uno está diseñado para manejar hábilmente una variedad de tareas de gestión de proyectos.

Microsoft declaró que las operaciones de prueba en XUnit, Nunit y bUnit se organizarán y descubrirán sin problemas en la plataforma, lo que garantizará una ejecución rápida de las pruebas y una navegación sin esfuerzo por los resultados. Desde el ajuste de medidas de depuración hasta la ejecución de pruebas, el kit de desarrollo de C# fortalece los comandos de prueba de la paleta de comandos VS Code's

Integrada en el C# Dev Kit está la extensión IntelliCode para C# Dev Kit. Esta característica revolucionaria amplifica el soporte impulsado por la Inteligencia Artificial (IA), expandiéndose mucho más allá de la finalización normal del código IntelliSense. Entre las ofertas de IntelliCode se incluyen completaciones de líneas completas y sugerencias destacadas formuladas sobre la base del código base individual de un desarrollador. Sin embargo, IntelliCode para C# Dev Kit sigue siendo una dependencia óptima, lo que implica que la funcionalidad del C# Dev Kit no se ve afectada en caso de que la extensión IntelliCode no se instale.

El SDK de .NET es un requisito para el kit de desarrollo de C#, al que se puede acceder cómodamente desde Visual Studio Marketplace y es compatible con Windows, Linux y MacOS.

En su fase de vista previa, se han abordado con éxito casi 350 problemas mediante una variedad de mejoras, que van desde aclaraciones de escenarios hasta mejoras de calidad. Microsoft espera que esta marcha hacia el progreso continúe, con la introducción de actualizaciones mensuales destinadas a mejorar el rendimiento de la extensión y respaldar el desarrollo de C#.

Si bien el C# Dev Kit de Visual Studio Code ha demostrado ser una formidable adición al repertorio de Microsoft, la creciente popularidad de las plataformas low-code y no-code como AppMaster tampoco ha pasado desapercibida. Para los desarrolladores que buscan una plataforma simplificada pero eficiente, la guía sin código y sin código de AppMaster puede resultar el recurso perfecto.