في خطوة بالغة الأهمية في مجتمع التطوير، قدمت Microsoft رسميًا التوفر العام لمجموعة أدوات تطوير C#. تم إطلاق ملحق Visual Studio Code المتخصص هذا، المصمم لتجربة برمجة C# أكثر سهولة، في الرابع من أكتوبر.

تم تصميم هذا الامتداد باعتباره "المحرر أولاً" لمطوري C#، وهو مدعوم بخدمات لغة C# ويقدم مجموعة من الوظائف التي تدعم إدارة التعليمات البرمجية وعمليات الاختبار. تم تصميم مستكشف الحلول الشامل هذا للتعامل بكفاءة مع مجموعة متنوعة من مهام إدارة المشروع.

ذكرت Microsoft أن عمليات الاختبار في XUnit وNunit وbUnit سيتم تنظيمها واكتشافها بسلاسة في النظام الأساسي، مما يضمن تنفيذ الاختبار السريع والتنقل السهل للنتائج. بدءًا من ضبط إجراءات تصحيح الأخطاء وحتى تنفيذ الاختبارات، تعمل مجموعة أدوات تطوير C# على تعزيز أوامر اختبار لوحة الأوامر VS Code's

يوجد في مجموعة C# Dev Kit رمز IntelliCode لملحق C# Dev Kit. تعمل هذه الميزة الثورية على تضخيم الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI)، وتوسيع نطاقه إلى ما هو أبعد من إكمال كود IntelliSense العادي. يتم تضمين عمليات إكمال السطر الكامل والاقتراحات المميزة بنجمة والتي تمت صياغتها على أساس قاعدة التعليمات البرمجية الفردية للمطور ضمن عروض IntelliCode. ومع ذلك، يظل IntelliCode for C# Dev Kit تبعية مثالية - مما يعني أن وظيفة C# Dev Kit تظل غير متأثرة في حالة فشل تثبيت ملحق IntelliCode.

يعد .NET SDK أحد متطلبات مجموعة أدوات تطوير C#، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من Visual Studio Marketplace ومتوافقة مع أنظمة التشغيل Windows وLinux وMacOS.

في مرحلة المعاينة، تمت معالجة ما يقرب من 350 مشكلة بنجاح من خلال مجموعة متنوعة من التحسينات، بدءًا من توضيحات السيناريو وحتى تحسينات الجودة. تتوقع Microsoft أن تستمر هذه المسيرة نحو التقدم، مع تقديم تحديثات شهرية تهدف إلى تعزيز أداء الامتداد ودعم تطوير C#.

في حين أن مجموعة C# Dev Kit الخاصة بـ Visual Studio Code أثبتت أنها إضافة هائلة إلى ذخيرة Microsoft، فإن الشعبية المتزايدة للمنصات low-code والتي no-code مثل AppMaster لم تمر دون أن يلاحظها أحد أيضًا. بالنسبة للمطورين الذين يبحثون عن منصة مبسطة ولكن فعالة، قد يكون دليل AppMaster ذو التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية هو المصدر المثالي.