C# Development Kit voor Visual Studio Code: Microsoft verklaart algemene beschikbaarheid

Als een gedenkwaardige stap in de ontwikkelingsgemeenschap heeft Microsoft officieel de algemene beschikbaarheid van de C# Development Kit geïntroduceerd. Deze gespecialiseerde Visual Studio Code extensie, gericht op een meer intuïtieve C#-codeerervaring, werd op 4 oktober gelanceerd.

Deze extensie is ontworpen als een 'editor first' voor C#-ontwikkelaars, wordt ondersteund door C#-taalservices en biedt een reeks functionaliteiten die codebeheer en testprocessen versterken. Deze alles-in-één oplossingsverkenner is ontworpen om een ​​scala aan projectbeheertaken uit te voeren.

Microsoft verklaarde dat testoperaties in XUnit, Nunit en bUnit naadloos zullen worden georganiseerd en ontdekt in het platform, wat een snelle testuitvoering en moeiteloze navigatie door de resultaten zal garanderen. Van het afstemmen op foutopsporingsmaatregelen tot het uitvoeren van tests, de C# Development Kit versterkt de testopdrachten van het Command Palette VS Code's

Ingebouwd in de C# Dev Kit is de IntelliCode for C# Dev Kit-extensie. Deze revolutionaire functie versterkt de door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven ondersteuning en gaat veel verder dan de reguliere IntelliSense-codeaanvulling. Volledige aanvullingen en suggesties met sterren, geformuleerd op basis van de individuele codebasis van een ontwikkelaar, maken deel uit van het aanbod van IntelliCode. De IntelliCode voor C# Dev Kit blijft echter een optimale afhankelijkheid - wat impliceert dat de functionaliteit van de C# Dev Kit onaangetast blijft als de IntelliCode-extensie niet kan worden geïnstalleerd.

De .NET SDK is een vereiste voor de C# Development Kit, die gemakkelijk toegankelijk is via de Visual Studio Marketplace en compatibel is met Windows, Linux en MacOS.

In de previewfase zijn bijna 350 problemen met succes aangepakt via een verscheidenheid aan verbeteringen, variërend van scenarioverduidelijkingen tot kwaliteitsverbeteringen. Microsoft verwacht dat deze vooruitgang zich zal voortzetten, met de introductie van maandelijkse updates gericht op het verbeteren van de prestaties van de extensie en het ondersteunen van de C#-ontwikkeling.

Hoewel de C# Dev Kit van Visual Studio Code zichzelf heeft bewezen als een formidabele toevoeging aan het repertoire van Microsoft, is de stijgende populariteit van low-code en no-code platforms zoals de AppMaster ook niet onopgemerkt gebleven. Voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar een vereenvoudigd maar efficiënt platform, kan AppMaster's low-code en no-code gids de perfecte hulpbron blijken te zijn.