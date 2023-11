विज़ुअल स्टूडियो कोड के लिए C# डेवलपमेंट किट: Microsoft ने सामान्य उपलब्धता की घोषणा की

विकास समुदाय में एक महत्वपूर्ण कदम में, Microsoft ने आधिकारिक तौर पर C# डेवलपमेंट किट की सामान्य उपलब्धता पेश की है। अधिक सहज C# कोडिंग अनुभव के लिए तैयार यह विशेष Visual Studio Code एक्सटेंशन, 4 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था।

C# डेवलपर्स के लिए 'एडिटर फर्स्ट' के रूप में तैयार किया गया यह एक्सटेंशन C# भाषा सेवाओं पर आधारित है और कार्यात्मकताओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है जो कोड प्रबंधन और परीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत करता है। यह ऑल-इन-वन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट प्रबंधन कार्यों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि XUnit, Nunit और bUnit में परीक्षण संचालन को प्लेटफ़ॉर्म में निर्बाध रूप से व्यवस्थित और खोजा जाएगा, जिससे त्वरित परीक्षण निष्पादन और परिणामों का सहज नेविगेशन सुनिश्चित होगा। डिबगिंग उपायों की ट्यूनिंग से लेकर परीक्षण निष्पादित करने तक, सी# डेवलपमेंट किट VS Code's कमांड पैलेट परीक्षण कमांड को मजबूत करता है

C# Dev किट में निर्मित C# Dev किट एक्सटेंशन के लिए IntelliCode है। यह क्रांतिकारी सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित समर्थन को बढ़ाती है, जो नियमित इंटेलीसेंस कोड पूर्णता से कहीं अधिक विस्तारित होती है। डेवलपर के व्यक्तिगत कोडबेस के आधार पर तैयार की गई संपूर्ण-पंक्ति पूर्णताएं और तारांकित सुझाव IntelliCode की पेशकशों में शामिल हैं। हालाँकि, C# Dev किट के लिए IntelliCode एक इष्टतम निर्भरता बनी हुई है - जिसका अर्थ है कि IntelliCode एक्सटेंशन इंस्टॉल होने में विफल होने की स्थिति में C# Dev किट की कार्यक्षमता अप्रभावित रहती है।

.NET SDK C# डेवलपमेंट किट के लिए एक आवश्यकता है, जो विज़ुअल स्टूडियो मार्केटप्लेस से आसानी से पहुंच योग्य है और विंडोज, लिनक्स और मैकओएस के साथ संगत है।

इसके पूर्वावलोकन चरण में, परिदृश्य स्पष्टीकरण से लेकर गुणवत्ता सुधार तक विभिन्न प्रकार के संवर्द्धन के माध्यम से लगभग 350 मुद्दों को सफलतापूर्वक संबोधित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट को उम्मीद है कि एक्सटेंशन के प्रदर्शन को बढ़ावा देने और सी# विकास का समर्थन करने के उद्देश्य से मासिक अपडेट की शुरूआत के साथ प्रगति की दिशा में यह प्रगति जारी रहेगी।

