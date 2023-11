Zestaw deweloperski C# dla kodu Visual Studio: Microsoft ogłasza ogólną dostępność

Doniosłym krokiem w społeczności programistów było oficjalne wprowadzenie przez Microsoft ogólnej dostępności zestawu C# Development Kit. To wyspecjalizowane rozszerzenie Visual Studio Code, zaprojektowane z myślą o bardziej intuicyjnym kodowaniu w języku C#, zostało wydane 4 października.

Rozszerzenie to, określane jako „najpierw edytor” dla programistów C#, jest oparte na usługach języka C# i oferuje szereg funkcji, które usprawniają zarządzanie kodem i procesy testowania. Ten wszechstronny eksplorator rozwiązań został zaprojektowany z myślą o sprawnej obsłudze szeregu zadań związanych z zarządzaniem projektami.

Microsoft oświadczył, że operacje testowe w XUnit, Nunit i bUnit zostaną bezproblemowo zorganizowane i wykryte na platformie, zapewniając szybkie wykonanie testów i łatwą nawigację po wynikach. Od dostrajania środków debugowania po wykonywanie testów — zestaw programistyczny C# wzmacnia polecenia testowe palety poleceń VS Code's

W zestawie C# Dev Kit wbudowane jest rozszerzenie IntelliCode for C# Dev Kit. Ta rewolucyjna funkcja wzmacnia obsługę sztucznej inteligencji (AI), wykraczając daleko poza zwykłe uzupełnianie kodu IntelliSense. Uzupełnienia całych wierszy i sugestie oznaczone gwiazdką sformułowane na podstawie indywidualnej bazy kodu programisty znajdują się w ofercie IntelliCode. Jednak zestaw IntelliCode dla zestawu deweloperskiego języka C# pozostaje optymalną zależnością — co oznacza, że ​​funkcjonalność zestawu deweloperskiego języka C# pozostaje niezmieniona w przypadku niepowodzenia instalacji rozszerzenia IntelliCode.

Zestaw SDK platformy .NET jest wymagany w przypadku zestawu deweloperskiego języka C#, który jest łatwo dostępny w witrynie Visual Studio Marketplace i jest zgodny z systemami Windows, Linux i MacOS.

W fazie podglądu pomyślnie rozwiązano prawie 350 problemów poprzez różne ulepszenia, od wyjaśnień scenariuszy po poprawę jakości. Microsoft spodziewa się, że ten marsz w stronę postępu będzie kontynuowany wraz z wprowadzeniem comiesięcznych aktualizacji mających na celu zwiększenie wydajności rozszerzenia i wsparcie rozwoju języka C#.

Chociaż zestaw deweloperski C# Visual Studio Code okazał się znakomitym dodatkiem do repertuaru firmy Microsoft, rosnąca popularność platform low-code i platform no-code takich jak AppMaster , również nie pozostała niezauważona. Dla programistów poszukujących uproszczonej, ale wydajnej platformy, przewodnik AppMaster dotyczący małej ilości kodu i jego braku może okazać się idealnym źródłem informacji.