Bộ công cụ phát triển C# cho mã Visual Studio: Microsoft tuyên bố cung cấp rộng rãi

Trong một bước tiến quan trọng trong cộng đồng phát triển, Microsoft đã chính thức giới thiệu tính khả dụng rộng rãi của Bộ công cụ phát triển C#. Tiện ích mở rộng Visual Studio Code chuyên biệt này, hướng đến trải nghiệm mã hóa C# trực quan hơn, đã được ra mắt vào ngày 4 tháng 10.

Được đóng khung như một 'trình soạn thảo đầu tiên' dành cho các nhà phát triển C#, tiện ích mở rộng này được củng cố bởi các dịch vụ ngôn ngữ C# và trình bày một loạt các chức năng hỗ trợ quá trình kiểm tra và quản lý mã. Trình khám phá giải pháp tất cả trong một này được thiết kế để xử lý khéo léo nhiều loại nhiệm vụ quản lý dự án.

Microsoft tuyên bố rằng các hoạt động thử nghiệm trong XUnit, Nunit và bUnit sẽ được tổ chức và khám phá liền mạch trong nền tảng, đảm bảo thực hiện thử nghiệm nhanh chóng và điều hướng kết quả dễ dàng. Từ việc điều chỉnh các biện pháp gỡ lỗi đến thực hiện kiểm tra, Bộ công cụ phát triển C# củng cố các lệnh kiểm tra Bảng lệnh VS Code's

Được tích hợp trong C# Dev Kit là phần mở rộng IntelliCode dành cho C# Dev Kit. Tính năng mang tính cách mạng này tăng cường hỗ trợ dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI), mở rộng vượt xa khả năng hoàn thành mã IntelliSense thông thường. Việc hoàn thành toàn bộ dòng và các đề xuất được gắn dấu sao được xây dựng trên cơ sở cơ sở mã riêng của nhà phát triển được bao gồm trong số các dịch vụ của IntelliCode. Tuy nhiên, IntelliCode dành cho C# Dev Kit vẫn là một phần phụ thuộc tối ưu - ngụ ý rằng chức năng của C# Dev Kit vẫn không bị ảnh hưởng trong trường hợp tiện ích mở rộng IntelliCode không cài đặt được.

.NET SDK là yêu cầu bắt buộc đối với Bộ công cụ phát triển C#, có thể truy cập thuận tiện từ Visual Studio Marketplace và tương thích với Windows, Linux và MacOS.

Trong giai đoạn xem trước, gần 350 vấn đề đã được giải quyết thành công thông qua nhiều cải tiến khác nhau, từ làm rõ kịch bản đến cải tiến chất lượng. Microsoft kỳ vọng quá trình hướng tới tiến bộ này sẽ tiếp tục diễn ra, với việc giới thiệu các bản cập nhật hàng tháng nhằm nâng cao hiệu suất của tiện ích mở rộng và hỗ trợ phát triển C#.

Mặc dù C# Dev Kit của Visual Studio Code đã chứng tỏ mình là một sự bổ sung đáng gờm cho danh mục của Microsoft, nhưng sự phổ biến ngày càng tăng của các nền tảng low-code và no-code như AppMaster cũng không bị chú ý. Đối với các nhà phát triển đang tìm kiếm một nền tảng đơn giản nhưng hiệu quả, hướng dẫn mã ngắn và không mã của AppMaster có thể là nguồn tài nguyên hoàn hảo.