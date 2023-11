Kit di sviluppo C# per Visual Studio Code: Microsoft dichiara la disponibilità generale

In un passo epocale nella comunità di sviluppo, Microsoft ha ufficialmente introdotto la disponibilità generale del kit di sviluppo C#. Questa estensione specializzata Visual Studio Code, pensata per un'esperienza di codifica C# più intuitiva, è stata lanciata il 4 ottobre.

Presentata come "editor first" per gli sviluppatori C#, questa estensione è supportata dai servizi del linguaggio C# e presenta una serie di funzionalità che rafforzano la gestione del codice e i processi di test. Questo esploratore di soluzioni all-in-one è progettato per gestire abilmente un assortimento di attività di gestione dei progetti.

Microsoft ha dichiarato che le operazioni di test in XUnit, Nunit e bUnit saranno organizzate e scoperte senza problemi nella piattaforma, garantendo una rapida esecuzione dei test e una navigazione semplice dei risultati. Dall'ottimizzazione delle misure di debug all'esecuzione dei test, il C# Development Kit rafforza i comandi di test della Command Palette VS Code's

In C# Dev Kit è incorporata l'estensione IntelliCode per C# Dev Kit. Questa funzionalità rivoluzionaria amplifica il supporto basato sull'intelligenza artificiale (AI), espandendosi ben oltre il normale completamento del codice IntelliSense. Tra le offerte di IntelliCode sono inclusi completamenti di righe intere e suggerimenti formulati sulla base del codice base individuale di uno sviluppatore. Tuttavia, IntelliCode per C# Dev Kit rimane una dipendenza ottimale, il che implica che la funzionalità di C# Dev Kit rimane inalterata nel caso in cui l'estensione IntelliCode non venga installata.

.NET SDK è un requisito per C# Development Kit, facilmente accessibile da Visual Studio Marketplace ed è compatibile con Windows, Linux e MacOS.

Nella fase di anteprima, quasi 350 problemi sono stati risolti con successo attraverso una serie di miglioramenti, che vanno dai chiarimenti degli scenari ai miglioramenti della qualità. Microsoft prevede che questa marcia verso il progresso continui, con l'introduzione di aggiornamenti mensili volti a migliorare le prestazioni dell'estensione e supportare lo sviluppo in C#.

Anche se il kit di sviluppo C# di Visual Studio Code si è dimostrato una formidabile aggiunta al repertorio di Microsoft, anche la crescente popolarità delle piattaforme low-code e no-code come AppMaster non è passata inosservata. Per gli sviluppatori che cercano una piattaforma semplificata ma efficiente, la guida low-code e no-code di AppMaster potrebbe rivelarsi la risorsa perfetta.