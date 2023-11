Visual Studio Code 用 C# 開発キット: Microsoft が一般提供を宣言

開発コミュニティにおける重要な一歩として、Microsoft は C# 開発キットの一般提供を正式に導入しました。この特殊なVisual Studio Code拡張機能は、より直感的な C# コーディング エクスペリエンスを目的としており、10 月 4 日にリリースされました。

C# 開発者向けの「エディターファースト」として構築されたこの拡張機能は、C# 言語サービスによって支えられており、コード管理およびテスト プロセスを強化する一連の機能を提供します。このオールインワン ソリューション エクスプローラーは、さまざまなプロジェクト管理タスクを適切に処理できるように設計されています。

Microsoft は、XUnit、Nunit、および bUnit でのテスト操作がプラットフォーム内でシームレスに編成および検出され、迅速なテストの実行と結果の簡単なナビゲーションが保証されると述べています。デバッグ対策のチューニングからテストの実行まで、C# 開発キットはVS Code'sコマンド パレット テスト コマンドを強化します。

C# 開発キットには、IntelliCode for C# 開発キット拡張機能が組み込まれています。この革新的な機能は、人工知能 (AI) によるサポートを強化し、通常の IntelliSense コード補完をはるかに超えて拡張します。 IntelliCode の機能には、開発者の個別のコードベースに基づいて作成された行全体の補完とスター付きの提案が含まれています。ただし、IntelliCode for C# Dev Kit は最適な依存関係を維持します。これは、IntelliCode 拡張機能のインストールが失敗した場合でも、C# Dev Kit の機能は影響を受けないことを意味します。

.NET SDK は C# 開発キットの要件であり、Visual Studio Marketplace から簡単にアクセスでき、Windows、Linux、および MacOS と互換性があります。

プレビュー段階では、シナリオの明確化から品質向上に至るまで、さまざまな機能強化を通じて約 350 の問題に対処することができました。 Microsoft は、拡張機能のパフォーマンス向上と C# 開発のサポートを目的とした月例更新プログラムの導入により、この進歩への行進が今後も続くことを期待しています。

Visual Studio Code の C# Dev Kit は、Microsoft のレパートリーへの強力な追加であることが証明されていますが、 AppMasterのようなlow-codeおよびno-codeプラットフォームの人気の高まりも見逃せません。シンプルかつ効率的なプラットフォームを求める開発者にとって、 AppMaster のローコードおよびノー​​コード ガイドは完璧なリソースとなる可能性があります。