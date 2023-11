Комплект разработки C# для кода Visual Studio: Microsoft объявляет об общедоступной версии

Совершив важный шаг в развитии сообщества разработчиков, Microsoft официально представила общедоступный комплект средств разработки C#. Это специализированное расширение Visual Studio Code, предназначенное для более интуитивно понятного программирования на C#, было запущено 4 октября.

Созданное как «редактор в первую очередь» для разработчиков C#, это расширение подкреплено языковыми службами C# и представляет собой набор функциональных возможностей, которые улучшают процессы управления кодом и тестирования. Этот универсальный обозреватель решений предназначен для эффективного решения широкого спектра задач управления проектами.

Microsoft заявила, что операции тестирования в XUnit, Nunit и bUnit будут легко организованы и обнаружены на платформе, обеспечивая быстрое выполнение тестов и удобную навигацию по результатам. От настройки мер отладки до выполнения тестов — C# Development Kit усиливает команды тестирования палитры команд VS Code's

В состав C# Dev Kit встроено расширение IntelliCode for C# Dev Kit. Эта революционная функция расширяет поддержку искусственного интеллекта (ИИ), выходя далеко за рамки обычного завершения кода IntelliSense. В число предложений IntelliCode входят полнострочные дополнения и отмеченные звездочками предложения, сформулированные на основе индивидуальной кодовой базы разработчика. Тем не менее, IntelliCode for C# Dev Kit остается оптимальной зависимостью — это означает, что функциональность C# Dev Kit останется неизменной в случае, если расширение IntelliCode не удастся установить.

Пакет SDK для .NET необходим для комплекта разработки C#, который легко доступен из Visual Studio Marketplace и совместим с Windows, Linux и MacOS.

На этапе предварительного просмотра почти 350 проблем были успешно решены посредством различных усовершенствований, начиная от уточнения сценариев и заканчивая улучшениями качества. Microsoft ожидает, что этот путь к прогрессу продолжится с выпуском ежемесячных обновлений, направленных на повышение производительности расширения и поддержку разработки C#.

Хотя комплект разработчика C# Visual Studio Code зарекомендовал себя как значительное дополнение к репертуару Microsoft, растущая популярность платформ low-code и no-code также не осталась незамеченной.