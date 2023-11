Visual Studio Code 的 C# 开发工具包：Microsoft 宣布全面上市

Microsoft 正式推出了 C# 开发工具包,这是开发社区的重要一步。这个专门的Visual Studio Code扩展于 10 月 4 日推出,旨在提供更直观的 C​​# 编码体验。

该扩展被定位为 C# 开发人员的“编辑器优先”,以 C# 语言服务为基础,并提供了一系列支持代码管理和测试流程的功能。这款一体化解决方案浏览器旨在巧妙地处理各种项目管理任务。

微软表示,XUnit、Nunit 和 bUnit 中的测试操作将在平台中无缝组织和发现,确保快速执行测试和轻松导航结果。从调试措施调整到执行测试,C# 开发套件强化了VS Code's命令面板测试命令

C# 开发套件内置了 IntelliCode for C# Dev Kit 扩展。这一革命性的功能增强了人工智能 (AI) 支持,远远超出了常规 IntelliSense 代码完成的范围。 IntelliCode 的产品包括基于开发人员个人代码库制定的全线补全和加星标的建议。但是,C# 开发工具包的 IntelliCode 仍然是最佳依赖项 - 这意味着在 IntelliCode 扩展安装失败的情况下,C# 开发工具包的功能不会受到影响。

.NET SDK 是 C# 开发工具包的必备组件,可以从 Visual Studio Marketplace 方便地访问该工具包,并且与 Windows、Linux 和 MacOS 兼容。

在预览阶段,通过各种增强功能(从场景澄清到质量改进)成功解决了近 350 个问题。微软预计这一进展将继续下去,每月更新的推出旨在提高扩展的性能并支持 C# 开发。

