ในก้าวสำคัญในชุมชนการพัฒนา Microsoft ได้เปิดตัวชุดพัฒนา C# อย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการ ส่วนขยาย Visual Studio Code เฉพาะทางนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อประสบการณ์การเขียนโค้ด C# ที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม

ส่วนขยายนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริการภาษา C# และนำเสนอฟังก์ชันต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการโค้ดและกระบวนการทดสอบต่างๆ ในรูปแบบ 'บรรณาธิการต้องมาก่อน' สำหรับนักพัฒนา C# เครื่องมือสำรวจโซลูชันแบบครบวงจรนี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถจัดการงานการจัดการโครงการประเภทต่างๆ ได้

Microsoft ระบุว่าการดำเนินการทดสอบใน XUnit, Nunit และ bUnit จะได้รับการจัดระเบียบและค้นพบในแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการทดสอบรวดเร็วและการนำทางผลลัพธ์ที่ง่ายดาย ตั้งแต่การปรับแต่งมาตรการแก้ไขจุดบกพร่องไปจนถึงการดำเนินการทดสอบ ชุดพัฒนา C# จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับคำสั่งทดสอบ Command Palette VS Code's

สร้างขึ้นใน C# Dev Kit คือ IntelliCode สำหรับส่วนขยาย C# Dev Kit คุณสมบัติการปฏิวัตินี้ขยายการสนับสนุนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งขยายได้ดีกว่าการเติมโค้ด IntelliSense ตามปกติ ความสมบูรณ์ทั้งบรรทัดและคำแนะนำที่ติดดาวซึ่งจัดทำขึ้นจากฐานโค้ดเบสของนักพัฒนาแต่ละคนจะรวมอยู่ในข้อเสนอของ IntelliCode อย่างไรก็ตาม IntelliCode สำหรับ C# Dev Kit ยังคงเป็นการอ้างอิงที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งหมายความว่าฟังก์ชันการทำงานของ C# Dev Kit ยังคงไม่ได้รับผลกระทบในกรณีที่ส่วนขยาย IntelliCode ไม่สามารถติดตั้งได้

.NET SDK เป็นข้อกำหนดสำหรับชุดพัฒนา C# ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สะดวกจาก Visual Studio Marketplace และเข้ากันได้กับ Windows, Linux และ MacOS

ในขั้นตอนการดูตัวอย่าง ปัญหาเกือบ 350 รายการได้รับการแก้ไขอย่างประสบความสำเร็จผ่านการปรับปรุงที่หลากหลาย ตั้งแต่การชี้แจงสถานการณ์ไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพ Microsoft คาดว่าการเดินขบวนไปสู่ความคืบหน้าจะดำเนินต่อไป โดยมีการเปิดตัวการอัปเดตรายเดือนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนขยายและสนับสนุนการพัฒนา C#

ในขณะที่ C# Dev Kit ของ Visual Studio Code ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นส่วนเสริมที่น่าเกรงขามสำหรับผลงานของ Microsoft แต่ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์ม low-code และ no-code เช่น AppMaster ก็ไม่ได้ถูกมองข้ามเช่นกัน สำหรับนักพัฒนาที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ คำแนะนำแบบใช้โค้ดน้อยและไม่มีโค้ดของ AppMaster อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ