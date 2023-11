Kit de développement C# pour Visual Studio Code : Microsoft déclare la disponibilité générale

Dans une étape capitale pour la communauté du développement, Microsoft a officiellement introduit la disponibilité générale du kit de développement C#. Cette extension spécialisée Visual Studio Code, conçue pour une expérience de codage C# plus intuitive, a été lancée le 4 octobre.

Présentée comme un « éditeur d'abord » pour les développeurs C#, cette extension s'appuie sur les services de langage C# et présente un éventail de fonctionnalités qui renforcent les processus de gestion de code et de test. Cet explorateur de solutions tout-en-un est conçu pour gérer efficacement un éventail de tâches de gestion de projet.

Microsoft a déclaré que les opérations de test dans XUnit, Nunit et bUnit seront organisées et découvertes de manière transparente sur la plate-forme, garantissant une exécution rapide des tests et une navigation sans effort dans les résultats. Du réglage des mesures de débogage à l'exécution de tests, le kit de développement C# renforce les commandes de test de la palette de commandes VS Code's

L’extension IntelliCode for C# Dev Kit est intégrée au C# Dev Kit. Cette fonctionnalité révolutionnaire amplifie la prise en charge de l'intelligence artificielle (IA), s'étendant bien au-delà de la complétion habituelle du code IntelliSense. Les complétions de lignes complètes et les suggestions étoilées formulées sur la base de la base de code individuelle d'un développeur sont incluses parmi les offres d'IntelliCode. Cependant, IntelliCode for C# Dev Kit reste une dépendance optimale, ce qui implique que la fonctionnalité du C# Dev Kit reste inchangée en cas d'échec de l'installation de l'extension IntelliCode.

Le SDK .NET est requis pour le kit de développement C#, facilement accessible depuis Visual Studio Marketplace et compatible avec Windows, Linux et MacOS.

Au cours de sa phase préliminaire, près de 350 problèmes ont été résolus avec succès grâce à diverses améliorations, allant de la clarification des scénarios à l'amélioration de la qualité. Microsoft s'attend à ce que cette marche vers le progrès se poursuive, avec l'introduction de mises à jour mensuelles visant à améliorer les performances de l'extension et à prendre en charge le développement C#.

Bien que le kit de développement C# de Visual Studio Code se soit révélé être un formidable ajout au répertoire de Microsoft, la popularité croissante des plates-formes low-code et no-code comme AppMaster n'est pas non plus passée inaperçue. Pour les développeurs à la recherche d'une plate-forme simplifiée mais efficace, le guide low-code et no-code d'AppMaster peut s'avérer être la ressource idéale.