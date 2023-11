Visual Studio Code용 C# 개발 키트: Microsoft의 일반 공급 선언

개발 커뮤니티의 중요한 단계에서 Microsoft는 C# 개발 키트의 일반 공급을 공식적으로 발표했습니다. 보다 직관적인 C# 코딩 환경을 위해 설계된 이 특수 Visual Studio Code 확장은 10월 4일에 출시되었습니다.

C# 개발자를 위한 '편집기 우선'으로 구성된 이 확장은 C# 언어 서비스를 기반으로 하며 코드 관리 및 테스트 프로세스를 강화하는 다양한 기능을 제공합니다. 이 올인원 솔루션 탐색기는 다양한 프로젝트 관리 작업을 효율적으로 처리하도록 설계되었습니다.

Microsoft는 XUnit, Nunit 및 bUnit의 테스트 작업이 플랫폼에서 원활하게 구성 및 검색되어 신속한 테스트 실행과 손쉬운 결과 탐색을 보장할 것이라고 밝혔습니다. 디버깅 조치 조정부터 테스트 실행까지 C# 개발 키트는 VS Code's 명령 팔레트 테스트 명령을 강화합니다.

C# 개발 키트에는 C# 개발 키트 확장용 IntelliCode가 내장되어 있습니다. 이 혁신적인 기능은 인공 지능(AI) 기반 지원을 증폭시켜 일반 IntelliSense 코드 완성을 훨씬 뛰어넘는 수준으로 확장합니다. IntelliCode의 제품에는 개발자의 개별 코드베이스를 기반으로 공식화된 전체 줄 완성 및 별표 표시된 제안이 포함되어 있습니다. 그러나 C# 개발 키트용 IntelliCode는 최적의 종속성으로 유지됩니다. 즉, IntelliCode 확장이 설치되지 않는 경우에도 C# 개발 키트의 기능은 영향을 받지 않습니다.

.NET SDK는 Visual Studio Marketplace에서 편리하게 액세스할 수 있고 Windows, Linux 및 MacOS와 호환되는 C# 개발 키트의 요구 사항입니다.

미리 보기 단계에서는 시나리오 설명부터 품질 개선까지 다양한 개선 사항을 통해 거의 350개에 달하는 문제가 성공적으로 해결되었습니다. Microsoft는 확장 기능의 성능을 향상하고 C# 개발을 지원하기 위한 월간 업데이트를 도입하여 이러한 진전이 계속될 것으로 기대합니다.

Visual Studio Code의 C# Dev Kit는 Microsoft의 레퍼토리에 엄청난 추가 요소임이 입증되었지만 AppMaster 와 같은 low-code 및 no-code 플랫폼의 인기 상승도 간과되지 않았습니다. 단순하지만 효율적인 플랫폼을 원하는 개발자에게는 AppMaster의 로우 코드 및 코드 없음 가이드가 완벽한 리소스가 될 수 있습니다.